Venden propiedad que era de Yeison Jiménez en Fusagasugá: "Es la finca de sus sueños"

Desde que el cantante de música popular falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente de avioneta en Boyacá junto al equipo de trabajo que lo acompañaba, muchos fanáticos han estado atentos no solo a sus seres queridos, sino también a lo que pasará con sus proyectos artísticos, sus propiedades y demás temas relacionados con su carrera artística.

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Recientemente, se conoció que una de las propiedades que hizo parte del patrimonio de 'El Aventurero' se encuentran en venta. La noticia fue dada a conocer por la página 'Hágame Famoso, Firma', en donde se mostraron diferentes tomas del exterior de la hacienda y también de las comodidades de la finca.

"Andamos en Fusagasugá en una propiedad que en su momento fue de Yeison Jiménez, que le abrió las puertas acá, en la región del Sumapaz y que hoy está en venta (...) Acompáñenme y les muestro un poco de lo que fue la vivienda principal de esta hermosa finca", se le escucha decir al encargado de promocionarla.

Cómo es la finca que perteneció a Yeison Jiménez y que ahora está en venta

La propiedad cuenta con casa principal y también una casa para el cuidador. Esta primera consta de dos plantas que están distribuidas de la siguiente forma: el primer piso contiene espacios como sala, estudio, dos habitaciones, baño social, y cocina y comedor amplios. En el segundo piso, por su parte, se encuentra una sala de estar, la habitación principal con su clóset y el baño privado, una habitación secundaria con baño privado y su armario y también un enorme balcón para apreciar la vista de las zonas verdes.



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Adicionalmente, tiene dos habitaciones alternas a la casa principal, piscina y espacio para disfrutar de la pasión por los caballos. Aunque no revelaron el precio total del recinto, sí advirtieron que se encuentra disponible.

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Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar: "Hermosa, la persona que la pueda comprar tendrá algo muy bonito de un hombre tan maravilloso como lo fue Yeison, quisiera poder ser quien la comprara 😍😍", "Muchas historia y videos de Yei en esa finca 😢", "No deberían venderla. Ese fue su sueño.😢😢", "Definitivamente tenía un excelente gusto", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.

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