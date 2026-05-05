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Finca de Yeison Jiménez en Fusagasugá está en venta: VIDEO de la propiedad - CaracolTV

Yeison Jiménez murió el 10 de enero de 2026 en un accidente de avioneta. Meses después de su deceso, se conoce qué pasará con una de las fincas que en algún momento consiguió.

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Venden propiedad que era de Yeison Jiménez en Fusagasugá: "Es la finca de sus sueños"

La propiedad, además de contar con la casa principal, tiene pesebreras para disfrutar de los caballos y de los evento equinos, uno de los principales intereses del cantante de música popular.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 5 de may, 2026
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Propiedad que era de Yeison Jiménez está a la venta tras meses de su muerte.