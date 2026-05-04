Proyecto religioso de Yeison Jiménez quedó inconcluso tras su fallecimiento

El cantante Yeison Jiménez había escrito una canción dedicada a Dios que no alcanzó a grabar antes de su fallecimiento. La información se conoció durante el programa 'Expediente Final', en el que su familia repasó distintos momentos de su vida, tanto en el ámbito personal como profesional, antes y después de su muerte.

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Así se llama la canción que Yeison Jiménez escribió en honor a Dios

En ese espacio, Sonia Restrepo, viuda del artista, dio a conocer que en 2025 el intérprete enfrentó varios problemas de salud relacionados con la carga laboral y la cantidad de compromisos adquiridos. Según lo expuesto, uno de los episodios más relevantes ocurrió tras su presentación en el evento Megaland 2025. Luego de finalizar su show, el cantante se descompensó, presentó un aumento en la presión arterial y requirió atención médica inmediata, por lo que fue canalizado debido a un cuadro de deshidratación.



Estos eventos se sumaron a un desgaste progresivo que, de acuerdo con lo relatado, también impactó su estado emocional. Durante ese periodo, el artista experimentó episodios de depresión asociados al agotamiento físico y mental. En medio de esta situación, tomó decisiones orientadas a mejorar su calidad de vida y su dinámica familiar.

Entre esas decisiones estuvo la compra de un avión privado, con el objetivo de facilitar sus desplazamientos y reducir el tiempo en carretera. Esta medida buscaba optimizar su agenda y permitirle compartir más tiempo con su familia, ya que los viajes constantes estaban afectando su bienestar y limitando su permanencia en el hogar.





De igual forma, se indicó que el cantante y su esposa habían acordado que en 2026 haría una pausa en su carrera musical. El propósito de esta decisión era dedicar más tiempo a su familia, realizar viajes y fortalecer su vida espiritual. Según lo mencionado en el programa, el artista mantenía una relación cercana con la religión y tenía la intención de profundizar en ese aspecto de su vida.

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En ese contexto, se reveló que había escrito una canción dedicada a Dios, titulada “Te Amo Dios”. El proyecto formaba parte de sus planes personales y espirituales para esa etapa, pero no logró materializarse en una grabación.

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El 10 de enero de 2026, un accidente aéreo provocó su fallecimiento, lo que interrumpió los planes que había trazado tanto en su carrera como en su vida personal. A partir de ese momento, las proyecciones familiares cambiaron y la canción quedó como uno de los proyectos inconclusos del artista.

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