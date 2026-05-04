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Yeison Jiménez dejo grabación de canción pendiente tras su fallecimiento - CaracolTV

Durante el programa 'Expediente Final', la familia del artista reveló proyectos personales y episodios de salud que marcaron sus últimos meses antes de su fallecimiento en 2026.

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Proyecto religioso de Yeison Jiménez quedó inconcluso tras su fallecimiento

Durante el programa 'Expediente Final', la familia del artista reveló proyectos personales y episodios de salud que marcaron sus últimos meses antes de su fallecimiento en 2026.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 4 de may, 2026
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Yeison Jiménez no pudo grabar canción para Dios.jpg