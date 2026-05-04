Cuándo y dónde se estrenará el álbum de J Balvin y Ryan Castro, 'Omerta': funciones

J Balvin y Ryan Castro llevan su esperado nuevo álbum 'Omerta' más allá del streaming para convertirlo en una experiencia cinematográfica que llegará a las salas de cine, marcando una nueva forma de vivir la música.

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A partir del 7 de mayo, fecha oficial de estreno del disco, los fanáticos podrán sumergirse en el universo visual del proyecto en pantalla grande. El contenido que junta la historia de los videos oficiales con material inédito y que completa la historia de Omerta, se proyectará los días 7, 8, 9 y 10 de mayo (jueves a domingo) en funciones especiales. Las entradas se podrán conseguir a través de cinecolombia.com.

En Medellín, la experiencia estará disponible en los teatros de Envigado, Oviedo y Molinos, y también llegará a otras ciudades del país como Cali (Unicali) y Bogotá (Titán), permitiendo que más audiencias vivan este lanzamiento en formato de gran escala en el país.

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Más que un álbum, 'Omerta' es una propuesta conceptual que mezcla música y narrativa audiovisual inspirada en valores como la lealtad, la familia y los códigos. El proyecto construye una historia que se desarrolla tanto en sus canciones como en sus piezas visuales de la mano de varios videoclips que sumergen a la audiencia en su propio mundo, el cual ha sido inspirado en varios largometrajes clásicos del cine como 'Pulp Fiction', 'El Padrino', '¿Quién Mató a Roger Rabbit?', 'ScarFace', entre otros.

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Los videoclips que acompañan el disco 'Tonto', 'Pal Agua' y 'Una a la Vez', ademas del intro de anuncio del disco -una de las pieza visuales mas virales- han sido concebidos como fragmentos de una misma historia, con una estética influenciada por el cine y múltiples referencias cinematográficas, creando una experiencia que se vive como una película digna de una sala de cine.

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Esta colaboración refleja una tendencia creciente en la industria musical: la evolución hacia formatos inmersivos donde la música trasciende lo auditivo y se convierte en una experiencia multisensorial, pensada para compartirse y disfrutarse de diferentes maneras.

Con esta apuesta, los artistas no solo presentan su primer álbum conjunto, sino que proponen una nueva forma de conectar con sus audiencias, llevando su historia y su identidad a un formato que se ve, se escucha y se siente.