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Dónde ver 'Omerta,', álbum de J Balvin y Ryan Castro que llegará a cines - CaracolTV

El lanzamiento de 'Omerta' se podrá vivir en las salas de cine de Bogotá, Medellín y Cali. Estas son las fechas, los horarios y todas las cosas que debes tener en cuenta para el estreno de J Balvin y Ryan Castro.

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Cuándo y dónde se estrenará el álbum de J Balvin y Ryan Castro, 'Omerta': funciones

El lanzamiento del esperado proyecto se podrá vivir en las salas de cine de Bogotá, Medellín y Cali. Estas son las fechas, los horarios y todas las cosas que debes tener en cuenta para el estreno.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 4 de may, 2026
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Qué se sabe sobre el lanzamiento de 'Omerta', el álbum de J Balvin y Ryan Castro.