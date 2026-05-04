Dejan en libertad a Valentina Mor tras procedimiento de captura por presunto robo

La creadora de contenido venezolana Valentina Mor fue puesta en libertad luego de haber sido retenida en medio de un procedimiento policial adelantado en el barrio Colón, ubicado en la comuna 10 de Medellín, conocida como La Candelaria. El caso se originó tras una intervención realizada por uniformados de la Policía Nacional que se encontraban en labores de patrullaje en la zona.

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Valentina Mor, creadora de contenido, fue capturada por presunto robo a extranjero

De acuerdo con los reportes oficiales preliminares, los agentes interceptaron un vehículo en el que se movilizaban tres personas, entre ellas Valentina Velásquez, conocida como Valentina Mor, y dos hombres que la acompañaban. La detención se produjo luego de que las autoridades recibieran alertas relacionadas con movimientos bancarios sospechosos y el posible uso irregular de tarjetas de crédito que pertenecerían a un ciudadano extranjero.



En un primer momento, se señaló a los ocupantes del vehículo por un presunto intento de hurto contra dicho ciudadano. Sin embargo, el hecho no fue confirmado en flagrancia. Según los testimonios recopilados en el sector, existía la presunción de que el grupo habría intentado concretar un robo, aunque este no se materializó.





El informe de las autoridades también indicó que los ocupantes del automóvil presentaban un aparente estado de embriaguez al momento de la intervención. Esta situación generó tensión en el lugar, ya que un grupo de ciudadanos intentó agredir a los retenidos. Ante el riesgo de alteración del orden público y con el objetivo de proteger la integridad física de los involucrados, la Policía procedió a trasladarlos a un Centro de Traslado por Protección (CTP).

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De manera paralela, el vehículo en el que se movilizaban fue inmovilizado como parte del procedimiento. Las autoridades adelantaron las verificaciones correspondientes mientras se evaluaban los elementos del caso.

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No obstante, en el ámbito penal, el proceso enfrentó una limitación. La ausencia de una denuncia formal por parte del ciudadano presuntamente afectado impidió que se llevaran a cabo capturas oficiales. Sin un señalamiento respaldado jurídicamente, las autoridades no contaron con los elementos necesarios para continuar con una judicialización.

Como resultado, Valentina Mor recuperó su libertad junto a sus acompañantes. A pesar de ello, el caso permanece en etapa de indagación preliminar, con el fin de establecer si existieron otras conductas que pudieran configurar un delito.

Las autoridades indicaron que el proceso continúa sujeto a verificación y queda a la espera de una eventual acción legal por parte del ciudadano extranjero involucrado. Mientras tanto, se mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos ocurridos durante el procedimiento.

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