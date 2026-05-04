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Valentina Mor quedó en libertad tras ser capturada por presunto robo - CaracolTV

La creadora de contenido fue retenida junto a dos acompañantes en el centro de Medellín, en medio de un caso relacionado con un presunto intento de hurto y movimientos bancarios sospechosos.

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Dejan en libertad a Valentina Mor tras procedimiento de captura por presunto robo

La creadora de contenido fue retenida junto a dos acompañantes en el centro de Medellín, en medio de un caso relacionado con un presunto intento de hurto y movimientos bancarios sospechosos.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 4 de may, 2026
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