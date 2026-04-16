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Blessd y Dimelo Jara investigados por la Fiscalía por presunto secuestro - CaracolTV

El artista y su representante deberán rendir interrogatorio tras la reactivación de un proceso relacionado con hechos ocurridos en Medellín en 2022.

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Blessd y su mánager son citados por la Fiscalía por presunto secuestro

El artista y su representante deberán rendir interrogatorio tras la reactivación de un proceso relacionado con hechos ocurridos en Medellín en 2022.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 16 de abr, 2026
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