Blessd y su mánager son citados por la Fiscalía por presunto secuestro

La Fiscalía cita al cantante Blessd y a su mánager, conocido como Dimelo Jara, en calidad de indiciados dentro de un proceso por un presunto caso de secuestro y agresión ocurrido en Medellín. La citación se conoce a través de información revelada por Blu Radio, donde se detalla que ambos deberán comparecer ante las autoridades para rendir interrogatorio.

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La razón por la que Blessd y Dimelo Jara son investigados por la Fiscalía

Los hechos materia de investigación se remontan al 1 de junio de 2022 y están relacionados con la denuncia presentada por Andrés Felipe Sanches. Según la versión entregada por la defensa del denunciante, el hombre asegura que fue retenido contra su voluntad en una oficina vinculada al artista, luego de negarse a firmar un contrato.



En el relato expuesto por su abogado, se indica que durante ese episodio se habrían presentado presiones, intimidaciones y agresiones físicas. La situación, de acuerdo con esa versión, se habría originado por una discusión relacionada con los derechos de autor de un imitador del cantante. En ese contexto, se menciona la intención de hacer firmar un documento que le impediría continuar con esa actividad.





Aunque la denuncia fue instaurada en 2022, el expediente no registró avances durante los años siguientes. El caso permanece sin movimientos relevantes hasta que una tutela favorable al denunciante impulsa nuevamente la actuación judicial. Tras esa decisión, la Fiscalía retoma el proceso y ordena nuevas diligencias.

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Dentro de las acciones definidas por el ente acusador se encuentra la realización de interrogatorios a los implicados. Esta diligencia es programada para el próximo 20 de abril, como parte del avance en la recolección de pruebas y testimonios que permitan esclarecer los hechos denunciados.

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La defensa de Sanches señala que este paso representa un momento clave dentro del proceso, al considerar que podría marcar un cambio en el curso de la investigación y permitir que el caso avance hacia una etapa judicial.

Por el momento, ni Blessd ni Dimelo Jara han emitido declaraciones públicas sobre la citación o el desarrollo del proceso en su contra. La investigación continúa en curso mientras las autoridades adelantan las diligencias correspondientes para determinar lo ocurrido.

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