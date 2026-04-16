La Segura llora de la emoción por cirugía que le harán; no es estética

La creadora de contenido conocida como La Segura se mostró conmovida en un video compartido en sus redes sociales, donde informó que fue aprobada para una cirugía relacionada con el dolor crónico que ha enfrentado durante años. En medio del anuncio, explicó que el procedimiento no correspondía a un tema estético, sino a un proceso médico enfocado en su condición.

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¿Qué enfermedad padece La Segura?

Durante la grabación, indicó que el 16 de abril tiene programada una cita con el anestesiólogo, paso previo para avanzar en la intervención. Señaló que durante mucho tiempo pensó que este momento no llegaría, ya que su solicitud había sido rechazada anteriormente. También explicó que decidió no compartir detalles del proceso en etapas previas por temor a que no se concretara.



Cabe recordar que la enfermedad de La Segura se dio desde hace más de diez años, cuando sufrió una lesión por impactos de bala que derivó en un trauma raquimedular con neuropatía crónica. A esto se sumaron complicaciones asociadas a biopolímeros, lo que incrementó los episodios de dolor y afectó su movilidad en distintos momentos, en donde también ha tenido que someterse a diferentes tratamientos.





En el video comenta que desde hace aproximadamente cuatro años inició la búsqueda de alternativas médicas para tratar el dolor. En ese proceso conoció la posibilidad de esta cirugía, la cual solicitó en el pasado sin éxito. En ese momento, los especialistas le indicaron que no cumplía con los criterios necesarios y debía someterse a otros procedimientos antes de volver a aplicar.

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Entre las opciones que probó, mencionó un bloqueo que le ayudó de forma parcial. Sin embargo, explicó que debía viajar a otro país para realizarlo y que el tiempo de alivio era menor en comparación con el tiempo invertido en el traslado. Añadió que hubo días en los que el dolor le impedía levantarse de la cama.

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Tras cumplir con los procedimientos requeridos, volvió a solicitar la cirugía y finalmente recibió la aprobación. Explicó que este tipo de intervención no se realiza a cualquier paciente y que implica un proceso de evaluación previo con un comité médico.

También detalló que la intervención contempla una fase inicial de prueba de diez días, en la que se le instalará un dispositivo en la médula de forma superficial. Durante ese periodo, los especialistas evaluarán si el tratamiento funciona correctamente y si su cuerpo se adapta al mismo.

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Indicó que existe la posibilidad de que el procedimiento no genere los resultados esperados, por lo que aclaró que no se trata de una cura definitiva. Señaló que a pedido mucho a Dios para que salga todo como ella lo espera, debido a que su objetivo es mejorar su calidad de vida.

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Finalmente, expresó que continuará informando a sus seguidores sobre cada etapa del proceso médico y su evolución tras la intervención, ya que es consciente de que tiene una comunidad grande que la ha acompañado durante todo su proceso..

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