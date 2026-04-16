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La Segura tendrá cirugía por dolor crónico por su enfermedad de movilidad - CaracolTV

La creadora de contenido confirmó que iniciará el proceso médico tras la aprobación, luego de casi cuatro años, de un procedimiento enfocado en su condición de salud.

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La Segura llora de la emoción por cirugía que le harán; no es estética

La creadora de contenido confirmó que iniciará el proceso médico tras la aprobación, luego de casi cuatro años, de un procedimiento enfocado en su condición de salud.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 16 de abr, 2026
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