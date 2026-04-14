La Segura e Ignacio Baladán celebraron el cumpleaños de Lucca con temática del 'Rey León'

El 12 de abril, Lucca, el hijo de la pareja de influenciadores, cumplió su primer año de vida. En esta oportunidad, los creadores de contenido digital decidieron celebrarlo mediante una reunión privada a la que asistieron las personas más cercanas de su círculo, entre ellos amigos y familiares.

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Inicialmente, la pareja le decoró la entrada del cuarto al niño con globos, una torta de cumpleaños y varios juguetes, para que al salir en horas de la mañana, tuviera la oportunidad de encontrarse con ellos y alegrarse desde las primeras horas del día.

"Feliz primer cumpleaños, mi amor chiquito1️⃣🎂👶🏻😭… Llegaste hace un año y cambiaste todo para siempre.🩵Te amamos", escribió la caleña.

Sin embargo, lo que más emocionó a los usuarios de Internet fue que después dejaron ver fotos y videos de la fiesta, en donde se apreciaba la decoración de la selva y también la presencia de varios actores, que se caracterizaron como los personajes de la película de Disney que lleva más de 20 años emocionando al público con el argumento de su historia.





Dentro de la celebración se pudo observar también la presencia de La Liendra, quien no dudó en bailar junto al bebé y el resto de los invitados.

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"¿Un año? Pero si nació ayer nuestro baby Lucca…😭🎂👶🏻Esperamos celebrarte toda la vida, TE AMAMOS POR SIEMPRE", escribió la influenciadora en la segunda publicación.

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Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues han felicitado a la familia por mantenerse unida teniendo en cuenta la reciente entrevista que concedió la pareja en la que expuso la crisis que tuvo justo después del parto de Lucca.

Según indicaron, llegaron a experimentar una desconexión en la intimidad; sin embargo, decidieron trabajar en su relación y sacar más tiempo para ellos mismos como pareja.

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"Baby Lucca ❤️ el culpable de querer ser padre pronto ❤️", "Y que se vaya preparando Lucca para los fiestones que se le vienen cada año 😏💎", "Niño hermoso y ese 😍😍", "Te amamos, segurito🩵", "Dios mío, esos ojos, hermoso 😍😍", "Me derretí de amor con estas fotos❤️", "¿Qué pensará Lucca?😂Esa carita tan Linda 😍", "El verdadero significado de un bebé feliz 😍", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.