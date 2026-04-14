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Cómo le celebraron La Segura e Ignacio Baladán el primer año a Lucca - CaracolTV

La Segura e Ignacio Baladán compartieron en sus cuentas de Instagram las fotos y los videos de la celebración, a la que también asistieron otras figuras públicas, entre ellas La Liendra.

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La Segura e Ignacio Baladán celebraron el cumpleaños de Lucca con temática del 'Rey León'

Los creadores de contenido digital compartieron en sus cuentas de Instagram las fotos y los videos de la celebración, a la que también asistieron otras figuras públicas.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Así celebraron La Segura e Ignacio Baladán el primer cumpleaños de Lucca, su bebé.