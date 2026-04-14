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Flor Vargas, actriz colombiana, pide ayuda económica para comprar medicamentos

Reconocida actriz colombiana, que trabajó en 'La Saga' y otras producciones de Caracol, pasa por difícil momento de salud y económico y pidió ayuda para comprar sus medicamentos.

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Famosa actriz de ‘La Saga’ pide ayuda por dura situación de salud que atraviesa

La actriz con más de 5 décadas de trayectoria en novelas colombianas está pasando por un crítico estado de salud que interfiere en su vida cotidiana y le limita muchas actividades.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Flor Vargas