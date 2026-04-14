Famosa actriz de ‘La Saga’ pide ayuda por dura situación de salud que atraviesa

Se trata de Flor Vargas, recordada por su trabajo en novelas como ‘Pero sigo siendo el Rey’, ‘La saga, negocio de familia’ y ‘Laura, La Santa Colombiana’ y entre otras más producciones que atraviesa un delicado estado de salud que le afecta sus huesos y otras partes de su cuerpo.

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“No puedo caminar bien, me he caído tres veces ya”, dijo Flor en una entrevista para ‘Bravíssimo’. Además, contó que su enfermedad está ligada a problemas de la audición y a las articulaciones, y que por eso mismo necesita ayuda para hacer sus actividades normales, como bañarse.

Aparte de sus males de salud, la actriz pasa por problemas económicos, pues recibe su pensión, que equivale al salario mínimo, con la que debe suplir todos sus gastos, como el pago de administración, servicios, alimentación y el sueldo de la persona que la ayuda diariamente.

Por lo mismo, aprovechó la entrevista para pedirles a los colombianos ayuda económica para poder suplir sus gastos y mejorar su calidad de vida. El programa ‘Bravíssimo’ de City TV realizó una publicación en la que dieron a conocer los diferentes medios donde se puede donar a la actriz. Según lo compartido, las donaciones se harán mediante Nequi al número 315 308 49 07, a través de la llave @NEQUIFLO2400, o mediante consignación a la cuenta de ahorros de Bancolombia número 20735759992.



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Hoy, la actriz tiene más de 90 años y toda su vida cambió, pues ahora es muy solitaria y depende de otras personas. Tiene alguien que está con ella en su casa durante unas horas de la tarde; esta persona la ayuda con su alimentación, necesidades básicas y aseo personal. Lo que queda de día, permanece sola y eso representa un problema para ella.

¿Quién es el hijo de Flor Vargas que era actor y murió?

Su hijo mayor era Manuel Cabral, un reconocido actor y doblajista internacional. Trabajó para distintas producciones de Univisión, Telemundo y Disney, doblando a Mickey Mouse y Goofy. Lamentablemente, Manuel falleció el 9 de febrero del 2010, de un paro cardíaco por complicaciones después de su trasplante de riñón.