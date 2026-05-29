Este es el hotel que había “soñado” Yeison Jiménez; quedó como nuevo

Yeison Jiménez murió el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá. Sin embargo, su legado sigue vigente gracias a sus seguidores, que no dejan apagar la llama de su talento, pues sus canciones se continúan escuchando.

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Además, su familia, seres queridos y círculo cercano también han querido darle continuidad a los proyectos personales que tenía el artista, varios de los cuales quedaron inconclusos con su partida.

En ese sentido, uno de los planes en los que el intérprete estaba trabajando finalmente se pudo materializar, se trata de un hotel que estaba adecuando a su gusto y con todas las comodidades para que el público lo pudiera disfrutar.

Así quedó el hotel que había “soñado” Yeison Jiménez



Lina, hermana del cantante y quien recientemente apareció en público para un importante reconocimiento, mostró en redes sociales cómo quedó el establecimiento, ubicado en Mariquita, Tolima, y explicó: “Este hotel lo compró mi hermano el 5 de febrero de 2025 y obviamente estaba un poquito dejado. Pero él decidió adquirir el lote para agrandarlo, ponerle parqueadero, habitaciones nuevas”.

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Al respecto, dijo que todo se hizo como el cantautor lo manifestó: “Todas las remodelaciones quedaron por escrito y se están siguiendo al pie de la letra, como lo dejó en su momento”.

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Y acotó que esta es una forma de honrar su memoria: “Queremos invitarlos, era un sueño que mi hermano tenía y nosotros como familia queremos seguir sacando todos sus proyectos adelante para que su legado nuca muera”.

De hecho, hay un gran altar con sus fotos en la entrada y diferentes servicios a disposición de los visitantes: “Hay piscinas, todo el tiempo hay comida, no hay necesidad de salir a ninguna parte, el hotel es superchévere, supercómodo”.

Las adecuaciones también incluyen, pasadías, restaurante, zona de juegos, habitaciones sencillas, dobles y múltiples, área de relajación, bar, etc.

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