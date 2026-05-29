Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
EFÉ
Carlos Calero
En Vivo A Otro Nivel
Programación
YouTube Caracol Televisión

Así es el hotel de Yeison Jiménez, queda en Mariquita, Tolima; piscina, bar y más serviciocs. - CaracolTV

Así es el hotel soñado de Yeison Jiménez, el público ya lo puede visitar. Queda en Mariquita, Tolima, cuenta con piscina, bar y más servicios. La hermana del cantante se encargó de mostrarlo.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Este es el hotel que había “soñado” Yeison Jiménez; quedó como nuevo

Se trata de un centro vacacional que se hizo tal y como el cantante indicó, pues dejó todas las instrucciones por escrito para que fueran seguidas de principio a fin.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 29 de may, 2026
Comparta en:
Hotel de Yeison Jiménez está listo para ser visitado, quedó0 como nuevo.jpg
Hotel de Yeison Jiménez ya está listo para visitar, tiene altar en la entrada.
Imágenes: @hotelcampestreyj.