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Zambrano, campeón del 'Desafío', le propuso matrimonio a Miryan: se casan- CaracolTV

El ganador del reality y deportista olímpico sorprendió a su novia este 29 de mayo durante la celebración de cumpleaños. Mira acá el video de la propuesta de matrimonio.

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Zambrano, campeón del 'Desafío', le propuso matrimonio a Miryan, su dupla

El ganador del reality y deportista olímpico sorprendió a su novia este 29 de mayo durante la celebración de cumpleaños. Mira acá el video de la propuesta de matrimonio.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 29 de may, 2026
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Zambrano, campeón del 'Desafío', le propuso matrimonio a Miryan.
Zambrano, campeón del 'Desafío', le propuso matrimonio a Miryan
Foto: Caracol Televisión.