Zambrano, campeón del 'Desafío', le propuso matrimonio a Miryan, su dupla

Anthony Zambrano emocionó a sus miles de fanáticos en redes sociales luego de que se diera a conocer que le propuso matrimonio a su pareja sentimental, quien también fue su dupla en la recta final del reality de Caracol Televisión.

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El video fue publicado por Miryan en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 100 mil seguidores. En el clip se observa el momento en el que el Súper Humano le está celebrando una nueva vuelta al sol con un pastel de cumpleaños, cuando de pronto le pide cerrar sus ojos.

Cuando la deportista de OCR abrió los ojos, se encontró al atleta arrodillado con un anillo proponiéndole matrimonio. Visiblemente emocionada, la joven se acercó a él para abrazarlo y aceptar su ofrecimiento.



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"Te amo como no te imaginas, mi amor. Gracias por hacerme tan feliz", escribió junto al clip.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar: "Que lindos… Dios les bendiga y que sean felices por siempre 👫", "Ay, qué felicidad, me encanta esta pareja,👏👏👏 Dios les bendiga esa unión", "A mí me parece que Zambrano es un buen muchacho, un abrazo", son algunos de los mensajes que se destacan.

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La exdesafiante fue noticia recientemente luego de conceder una entrevista exclusiva para el programa de entretenimiento 'La Red' en donde confesó que tomó la decisión de gastar parte del premio que recibió en el reality de los colombianos para practicarse tres cirugías estéticas.

Según explicó, se realizó las operaciones (mamoplastia de aumento, una lipo escultura y transferencia de grasa), pero le solicitó a su cirujano que tuvieran resultados naturales, pues su objetivo es que su cuerpo se vea orgánico una vez retome su estilo de vida consagrado al deporte.

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Zambrano no dudó en reaccionar a este procedimiento, asegurando que, aunque sentía un poco de temor porque era la primera vez que una de sus pareja se sometía a este tipo de procesos, quedó satisfecho con cómo quedó su novia, a pesar de que no se ha recuperado cien por ciento.

La pareja se conoció en La Ciudad de las Cajas durante los primeros capítulos del programa en 2025; sin embargo, su historia de amor surgió en la última etapa, cuando empezaron a convivir y trabajar juntos en el terreno de juego.