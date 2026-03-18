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Zambrano, ganador del 'Desafío', recibió la moto que ganó en el reality - CaracolTV

Zambrano reapareció en redes sociales luego de coronarse como el campeón del reality de los colombianos, por lo que mostró cómo está disfrutando dela moto Pulsar 400Z que se ganó en el Duelo de Salvación.

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Zambrano, del 'Desafío', se pegó la primera rodadita en la moto que ganó en el reality

El atleta olímpico reapareció en redes sociales luego de coronarse como el campeón del reality de los colombianos, por lo que mostró cómo está disfrutando del premio que obtuvo en la etapa final.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 18 de mar, 2026
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Zambrano, campeón del 'Desafío 2026', estrenó la moto que se ganó en el reality.