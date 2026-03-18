Zambrano, del 'Desafío', se pegó la primera rodadita en la moto que ganó en el reality

El campeón del reality de los colombianos volvió a dar de qué hablar en las plataformas digitales al aparecer en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 200 mil seguidores, para mostrar el momento exacto en el que recibió la moto Pulsar 400Z que se ganó mientras estuvo en La Ciudad de las Cajas, ubicada en Tobia, Cundinamarca, durante la etapa final del programa.

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"De verdad estoy muy agradecido con Dios y con la vida por todas estas bendiciones que me están brindando. Gracias también a esas personas que me apoyaron durante el proceso del Desafío", escribió el Súper Humano junto a un video en el que expuso cómo se preparó desde temprano para ir a recoger el vehículo en cuestión.

Miryan y Zambrano se quedaron con dos motos luego de ganar el segundo Duelo de Salvación del programa en este 2026, al igual que ocurrió con Valkyria y Gio, que se quedaron con el triunfo del primer enfrentamiento. Las dos duplas midieron fuerzas contra Rosa y Gero, y Rata y Valentina, lo que les permitió asegurar los primeros cupos a la Semifinal del programa, demostrando de esta forma sus habilidades físicas y su fortaleza mental.





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Las reacciones por parte de los usuarios de Internet ante su adquisición no se han hecho esperar: "Lindo con su mochila", "El mejor siempre", "Me encanta tú personalidad, eres una persona sincera", "Grande campeón. El que tiene llorando a todos los engreídos del OCR que ni deporte olímpico es 😂, definitivamente la cabra mi rey, felicidades campeón 🔥🔥🔥", "Nadie me hará odiarte", "Felicidades campeón, que sigan sufriendo los que no aceptan tu triunfo 🏆💯", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

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Zambrano recientemente fue noticia al conceder una entrevista exclusiva para 'Los Informantes', de Caracol Televisión, donde reveló que estuvo a punto de acabar con la vida de su padrastro cuando tan solo tenía 10 años. Esto debido a que lo encontró agrediendo a su madre, quien se ha convertido en su principal motor para salir adelante y dedicarse al atletismo, la disciplina que le ha permitido dejar el nombre de Colombia en alto en el terreno internacional, más específicamente en los Juegos Olímpicos.