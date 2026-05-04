Dónde ver EN VIVO la Met Gala 2026 este 4 de mayo: a qué hora empieza en Colombia

Todo está listo para la Met Gala 2026, que se llevará a cabo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York este 4 de mayo, como ocurre tradicionalmente el primer lunes de cada mes de mayo. El evento reunirá a grandes figuras del entretenimiento, la moda y la cultura, manteniendo su carácter exclusivo, ya que la lista de invitados se conoce a última hora. En ediciones recientes, como la de 2025, la presencia de figuras latinoamericanas generó todo tipo de reacciones, por lo que se anticipa nuevamente atención sobre los asistentes.

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La gala tiene como objetivo principal recaudar fondos a favor del Costume Institute del museo, siendo uno de los eventos benéficos más importantes del calendario internacional.

A qué hora es la Met Gala y dónde verla el EN VIVO

La gala comenzará a las 18:00 horas en Nueva York. En consecuencia, podrá verse en Colombia a partir de las 5:00 p. m., a las 4:00 p. m. en México y a las 6:00 p. m. en Venezuela. La cobertura en vivo estará disponible a través de las plataformas oficiales de Vogue, incluyendo su sitio web, TikTok y su canal de YouTube, donde se mostrará principalmente la alfombra roja, que es el único espacio accesible para los medios de comunicación.

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Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour serán las anfitrionas del evento. Aunque Wintour dejó el cargo de editora de la revista en junio de 2025, continúa como organizadora y forma parte de las directivas de la prestigiosa editorial. Asimismo, Jeff Bezos y Lauren Sánchez participan como patrocinadores de esta edición.

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Ashley Graham será la presentadora principal d ela transmisión, acompañada por La La Anthony y Cara Delevingne, mientras que Emma Chamberlain se desempeñará como corresponsal. De este modo, la cobertura se centrará en la llegada de los invitados y sus atuendos.

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Es necesario mencionar que la temática de este año será 'La Moda es Arte', lo que guiará las elecciones de vestuario de los asistentes. Sin embargo, es importante señalar que, una vez dentro del recinto, no se permite el uso de celulares, por lo que no se conocen detalles sobre lo que ocurre en el interior del evento.