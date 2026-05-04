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En VIVO Met Gala 2026 4 de mayo: dónde y a qué hora verla en Colombia - CaracolTV

Beyoncé, Nicole Kidman, Anna Wintour y Venus Williams son algunas de las figuras más esperadas para la Met Gala 2026, evento que se transmitirá en Colombia desde las 5:00 p. m.

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Dónde ver EN VIVO la Met Gala 2026 este 4 de mayo: a qué hora empieza en Colombia

Beyoncé, Nicole Kidman, Anna Wintour y Venus Williams son algunas de las figuras más esperadas para este evento benéfico que recaudará fondos a favor del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 4 de may, 2026
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A qué hora conectarse con la Met Gala 2026 en Colombia.