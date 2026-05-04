¿Hoy dan 'Tormenta de Pasiones'? Cambios en la programación a partir de este 1 de mayo

Caracol Televisión anunció la parrilla de programación correspondiente a la semana del 4 al 10 de mayo, en la que se presentan varios cambios motivados por la llegada de dos nuevos programas. En este contexto, las modificaciones se concentran principalmente en la franja nocturna, mientras que durante la mañana y la tarde se mantiene la estructura habitual de lunes a jueves.

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Qué programas dan este 4 de mayo en Caracol Televisión

En primer lugar, la programación matutina iniciará con 'Día a Día', que se emitirá de 9:00 a 11:30 a. m. A continuación, se transmitirá 'María la del Barrio' desde las 11:30 a. m. hasta las 12:30 p. m. Posteriormente, el espacio informativo 'Noticias Caracol' ocupará el horario de 12:30 p. m. a 3:30 p. m., seguido por 'Tormenta de Pasiones', que va de 3:30 p. m. a 4:45 p. m. Luego se presentará 'El Juego de mi Destino' entre las 4:45 p. m. y las 5:45 p. m., y finalmente 'Leyla' se emitirá de 5:45 p. m. a 7:00 p. m. De esta manera, la franja diurna conserva su continuidad sin alteraciones.



Por otro lado, los ajustes comenzarán en la noche. A partir de las 7:00 p. m. y hasta las 8:00 p. m. se transmitirá 'Noticias Caracol'. Seguidamente, el programa 'A Otro Nivel' ocupará el horario de 8:00 p. m. a 9:30 p. m., con la participación de Cristina Hurtado, Gian Marco, Kike Santander y Felipe Peláez. Después, la novela 'Vecinos' se emitirá entre las 9:30 p. m. y las 10:30 p. m.

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Asimismo, se incorpora un nuevo espacio enfocado en el contexto electoral, teniendo en cuenta las elecciones presidenciales previstas para el 31 de mayo. En consecuencia, 'El País de los Jóvenes' se transmitirá de 10:30 p. m. a 11:30 p. m. Luego de este programa, se presentará la última edición de 'Noticias Caracol', que da paso a otro estreno dentro de la programación.

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En ese sentido, el canal introducirá 'Mi Pecado', que se emitirá de 12:00 a 12:45 a. m. Este nuevo contenido reemplazará a 'Cuidado con el Ángel', cuya emisión finalizó el jueves 30 de abril. Así, la franja de la medianoche también experimentará una reconfiguración dentro de la parrilla.

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Adicionalmente, se debe tener en cuenta una variación específica para el viernes 8 de mayo. En esa fecha, se realizará la transmisión del Giro de Italia durante la mañana, lo que implica un ajuste puntual en ese bloque horario.