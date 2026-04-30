Ella es la famosa actriz de 'Tormenta de Pasiones' que tiene 4 hijos y no descarta más

Una de las producciones más destacadas de Caracol Televisión es 'Tormenta de Pasiones', la novela turca que muestra la vida de la familia Akarsu desde la traición de Alí hasta las historias de amor y desamor que rodean a su esposa y a sus hijos. Esta producción turca, que ha sido traducida a más de 30 idiomas y llevada a aproximadamente 70 países, cuenta con la participación de un elenco de primera categoría, entre ellos Farah Zeynep Abdullah, Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, entre otras figuras del entretenimiento internacional.

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Quién es la actriz de 'Tormenta de Pasiones' que tiene cuatro hijos

Se trata de Wilma Elles, quien interpreta a Caroline en la exitosa serie de televisión. La mujer recoge casi dos millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde constantemente comparte contenido relacionado con su faceta profesional, pero también diferentes momentos de su vida familia en compañía de su pareja sentimental y sus hijos.



Según indicó, en 2015 tuvo a sus gemelos llamados Melodi y Milat, quienes tienen poco más de diez años y han compartido juntos los mejores momentos de sus vidas como viajes familiares, anécdotas escolares y gustos triviales. Sin embargo, el 5 de octubre de 2023 la familia se agrandó, cuando le dieron la bienvenida a su hogar a Tiara. Por medio de una publicación, confirmaron el nacimiento de la bebé:



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"Cuando los sueños se hacen realidad... 🙏 🤍 🧿 ✨ ❤️ Cuando la magia sucede... 🪄Cuando los milagros se hacen realidad.... 🙏Muchísimas gracias 🙏🙏🙏🙏🦋🤍", escribió en aquella oportunidad junto a una foto en donde se le observa cargando a su recién nacida.

Pero así no termina la historia, pues el 17 de septiembre de 2025 dio a luz a su último hijo llamado Leon, a quien describió como una nueva felicidad para su hogar: "Te tenemos en nuestros brazos... Todo salió bien... No podría estar más agradecido... 24 horas después pudimos salir del hospital", escribió.

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Quién es el esposo de la actriz que interpreta a Caroline en 'Tormenta de Pasiones'

Elles tiene una sólida relación de más de diez años con Mehmet Şah Çelik, un destacado abogado, perito judicial, actor de teatro y presentador de televisión que cuenta con casi 500 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

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