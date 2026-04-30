Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En Vivo A Otro Nivel
Lina Tejeiro
Programación
YouTube Caracol Televisión

Actriz que interpreta a Caroline en 'Tormenta de Pasiones' tiene cuatro hijos - CaracolTV

Wilma Elles es la actriz que da vida a Carolina en la exitosa novela turca que se transmite en las tardes de Caracol Televisión. Conoce la familia que ha construido junto a su pareja sentimental.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner Tormenta de pasiones DK

Ella es la famosa actriz de 'Tormenta de Pasiones' que tiene 4 hijos y no descarta más

Wilma Elles es la actriz que da vida a Carolina en la exitosa novela turca que se transmite en las tardes de Caracol Televisión. Conoce la familia que ha construido junto a su pareja sentimental.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 30 de abr, 2026
Comparta en:
Quién es la actriz de 'Tormenta de Pasiones' que tiene cuatro hijos.