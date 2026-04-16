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Cómo se ve actualmente Zhera, hija de Hakan y Berrin en 'Tormenta de Pasiones' - CaracolTV

¿Quién es la niña que interpretó a Zhera en 'Tormenta de Pasiones'? Este papel fue interpretado por Mina Nur Kaymas entre el 2010 y 2013. Así luce en la actualidad en Turquía.

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Impactante cambio de niña que interpretó a Zhera en 'Tormenta de Pasiones' tras 10 años

Este personaje fue interpretado por Mina Nur Kaymas, quien ahora mantiene un perfil bajo en la industria audiovisual de Turquía. Esto ha pasado en su vida desde aquella interpretación.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 16 de abr, 2026
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Cómo se ve en la actualidad la niña que hizo de Zhera en 'Tormenta de Pasiones'.