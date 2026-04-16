Impactante cambio de niña que interpretó a Zhera en 'Tormenta de Pasiones' tras 10 años

Una de las producciones más aclamadas de Caracol Televisión es 'Tormenta de Pasiones', la novela turca que se transmite de lunes a viernes desde las 3:30 p. m. hasta las 5:00 p. m. Esta producción narra la historia de la familia Akarsu, que queda marcada por la infidelidad por parte de Alí a su esposa Cemilé. Pese a que los seres queridos del capitán Alí no saben hace tiempo de su paradero, pues se desapareció en una travesía en el mar, sus seres queridos han continuado con sus vidas.

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Cómo se ve en la actualidad niña que hizo de Zhera en 'Tormenta de Pasiones'

Este personaje fue interpretado por Mina Nur Kaymas entre el año 2010 y 2013, cuando tan solo era una niña. Han pasado más de 10 años desde aquella interpretación, de manera que ha podido desarrollarse e incursionar en otras áreas de interés. Aunque mantiene un perfil bajo en redes sociales, recogiendo alrededor se dos mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, ha seguido vinculada a la industria del entretenimiento, pues en 2022 estuvo en el lanzamiento de la película 'Rascals on Duty'. Sin embargo, en aquella ocasión acompañó a una de las niñas vinculadas al elenco principal.



En su cuenta de TikTok, por otra parte, ha compartido varios detalles de su vida personal, como el hecho de que estudió arquitectura de interiores; sin embargo, uno de los videos más llamativos fue un clip que revivió su participación en otra producción turca: "¿Podemos decir todo esto?", escribió junto al clip.



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Quién es Zhera en 'Tormenta de Pasiones'

Es la hija de Berrin, que a su vez es hija de Alí y Cemilé, y Hakan. La niña ha experimentado una serie de dramas familiares teniendo en cuenta que su madre mintió respecto a su identidad, pues le hizo creer que su verdadero padre era su actual pareja sentimental y no Hakan, quien estuvo encerrado en prisión durante una temporada luego de dispararle a su progenitor.

Tras descubrir el secreto, la niña tomó la decisión de irse a vivir con su papá una vez él recuperó la libertad, por lo que se ha alejado temporalmente de la familia Akarsu.

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