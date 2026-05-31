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Rafael Santos, hijo de Diomedes Día, contó le cómo ayudaba a Silvestre Dangond: le pagba un millón - CaracolTV

Rafael Santos Díaz, hijo de Diomendes Díaz, contó cómo fue la ayuda que le dio a Silvestre Dangond, al que le pagaba un millón de pesos para que se pudierar sostener en Bogotá.

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“Yo siempre le daba un millón”: Rafael Santos recordó cómo ayudaba a Silvestre Dangond

La particular historia tiene que ver con los inicios de Dangond en la música, aunque todo ocurrió en Bogotá y no en el Cesar o La Guajira, cuna de ambos artistas.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 31 de may, 2026
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Silvestre Dangond tuvo su primer millón de pesos gracias a Rafael Santos, hijo de Diomedes Díaz.
Silvestre Dangond, que ganó su primer sueldo en la músíca gracias a Rafael Santos.
Foto: Facebook @SilvestreDangond.