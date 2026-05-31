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Cómo se conocieron Luis Alfonso y su esposa Luisa Fernanda Pulgarín - CaracolTV

El cantante de música popular concedió entrevista para 'Los Informantes' donde se sinceró sobre el significado que tiene en su vida Luisa Fernanda Pulgarín, su pareja.

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Luis Alfonso y su esposa vivieron juntos poco después de conocerse: historia de amor

El cantante de música popular concedió entrevista para 'Los Informantes' donde se sinceró sobre el significado que tiene en su vida Luisa Fernanda Pulgarín, su pareja.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 31 de may, 2026
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Así inició la historia de amor de Luis Alfonso y Luisa Fernanda Pulgarín.
Así inició la historia de amor de Luis Alfonso y Luisa Fernanda Pulgarín.
Foto: Instagram @luisalfonso