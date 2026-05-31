Luis Alfonso y su esposa vivieron juntos poco después de conocerse: historia de amor

'El Señorazo' abrió su corazón para las cámaras del programa informativo y terminó refiriéndose no solo a cómo ha enfrentado la pérdida de su amigo Yeison Jiménez, quien falleció el 10 de enero en un accidente de avioneta en Boyacá junto a su equipo de trabajo, sino también a su relación de pareja con Luisa Fernanda Pulgarín.

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Cómo se conocieron Luis Alfonso y Luisa Fernanda Pulgarín

El intérprete de 'Chismofilia' y 'La ex' confesó que se fue para Medellín y, en una Feria de las Flores, tuvo el primer acercamiento con la que se convertiría en su compañera de vida:

"Yo la miraba y la miraba, siempre la saludaba y le cantaba y era toda... Como que me correspondía, pero me daba pena hablarle (...) Voy y bajo a la Feria de Flores cuando volteo la cabeza y ella ahí parada (...) Volteé para la derecha y le dije 'buenas, ¿cómo está?' y ella 'ah, bien, ¿y usted qué tal?' y la cogí de ese pescuezo y le chupé trompa", dijo de forma jocosa.



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Poco tiempo después, entre los 8 y 15 días, la pareja ya estaba viviendo bajo el mismo techo. Su relación ha sido tan sólida que ya llevan ocho años juntos y fruto de su amor nacieron tres hijos que llegaron para darle más alegría al hogar: Jerónimo, Laura y Agustín.

Luis Alfonso recuerda que, en aquella época, no tenía plata; sin embargo, ambos apostaron por un proyecto de vida juntos y fueron trabajando poco a poco hasta alcanzar escenarios reconocidos a nivel nacional, tal es el caso de 'A Otro Nivel', donde el artista terminó renunciando debido a asuntos personales.

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Luisa se ha destacado en las plataformas digitales debido a su particular trabajo, pues forma parte activa del equipo de trabajo de Luis Alfonso, enfocándose especialmente en temas relacionados con su vestuario; por lo que hace todo lo posible para que él luzca impecable en cada una de las presentaciones y apariciones públicas que realiza.

A diario, la pareja recibe múltiples mensajes de apoyo por parte de sus seguidores: "Gracias por acompañar al Señorazo, por esta con él en las buenas y no tan buenas, ese apoyo sirvió para que hoy podamos disfrutar de un gran artista, abrazo desde Quilla", "Dios bendiga este hogar y ese amor tan lindo entre los dos. Luisa y Luis Alfonso son una pareja muy bonita.❤️ Saludos desde Cali", son algunos de los mensajes que les dejan.

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