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¿Cuáles son las marcas de los hijos de Diomedes Díaz? ¿Cómo reconocerlos? - CaracolTV

Estas son las marcas en el cuerpo que tienen los hijos de Diomedes Díaz. Rafael Santos, uno de los mayores, contó cómo identificar a los verdaderos hijos de su padre y dijo quién era la encaragada de revisar a los que decían ser decendientes del 'Cacique de La Junta'.

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Hijos de Diomedes Díaz eran reconocidos por marcas heredadas, de las orejas hasta abajo

El artista tuvo una amplia decendecia con sello propio, pues no todos los que decían que el cantante era su padre tenían las señales físicas para demostrarlo.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 31 de may, 2026
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Estas son las marcas de los hijos de Diomedes Díaz, según Rafael Santos.
Rafael Santos dijo en qué lugar del cuerpo están todas las señales.
Imagen: Caracol TV.