Hijos de Diomedes Díaz eran reconocidos por marcas heredadas, de las orejas hasta abajo

El fallecido Diomedes Díaz, que el 26 de mayo de 2026 habría cumplido 69 años, no solo fue una de las voces más representativas del vallenato, también fue reconocido por la gran cantidad de hijos que tuvo si se tiene en cuenta que alcanzó a reconocer a 21, fruto de relaciones con 13 mujeres diferentes.

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Por la fama del ídolo, muchos quisieron sacar beneficio buscando su paternidad. Pero las marcas en el cuerpo que el ‘Cacique de La Junta’ les heredaba a sus retoños servía como prueba para determinar si él era su papá.

Así lo explicó Rafael Santos Díaz, uno de los descendientes más famosos del intérprete guajiro, en ‘Historias con Ritmo’, espacio de entrevistas de las plataformas digitales de Caracol Televisión, donde explicó cuáles son las señales en cuestión (desde el minuto 44:24).

¿Cuáles son las marcas de los hijos de Diomedes Díaz?



De acuerdo con Rafael Santos, “son varias”, empezando por las orejas y terminando mucho más abajo: “Mi papá nació con las orejitas como si se las hubiera comido un ratón. Eso se lo heredó de mi abuela”.

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Y continuó con cierto tono de picardía: “También tenemos otras marcas que son naturales y hacen felices a las mujeres”.

Pero eso no es todo, también manifestó que otro legado fueron “los genes musicales, la composición, el verso, la interpretación y el ángel como artistas”.

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¿Quién confirmaba si un niño era hijo de Diomedes Díaz?

Rafael Santos detalló un aspecto particular y es que Patricia Acosta, esposa del ‘Cacique’, era quién tenía la última palabra para saber quién era hijo del compositor y quién no:

“Mi mamá revisaba a los niños que decían ser hermanos míos o hijos de Diomedes porque en los testículos tenemos un lunar y en la nalga tenemos otro. Ella miraba si tenían las marcas y había unos que sí y otros que no Mi mamá era quien los reconocía”.

En ese sentido, explicó que “eso se veía en otros tiempos; hoy en día no se puede”. Y resaltó el espíritu de su madre en situaciones así:

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“Tenías que tener mucho amor y confianza para que tu esposa pudiera aceptar eso. Mi mamá fue una superhéroe, una gran mujer, aguantó mucho, la gran Patricia Acosta”.

Lo cierto es que a Diomedes Díaz se le atribuyen un sinnúmero de descendientes, cifra que algunos aproximan a las 3 decenas, pero que no es comparable con las de otros hombres históricos del vallenato, como Alejo Durán, que reconoció a 24 hijos, y Aníbal Velásquez (padre de Nelson Velásquez), que dice tener 48.

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