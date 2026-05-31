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Cómo luce 'Denis' de 'Tormenta de Pasiones', novela turca, en vida real y edad

Te mostramos cómo luce la actriz que hace de Denis en 'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol Televisión. Ahora es mayor de edad y se dedica a las redes sociales.

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Así luce actriz de ‘Tormenta de Pasiones’ que le dio vida a Denis, hija de Soner y Aylin

Se trata de Ceren Reis que cuando grabó la novela turca, que se estrenó en Caracol Televisión en agosto del 2025, tenía aproximadamente cinco años. Hoy ya es toda una mujer.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 31 de may, 2026
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Denis, Tormenta de Pasiones
Denis, Tormenta de Pasiones
Foto: Caracol Televisión