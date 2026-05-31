Así luce actriz de ‘Tormenta de Pasiones’ que le dio vida a Denis, hija de Soner y Aylin

Según IMDb, Ceren Reis fue la que hizo el personaje de Denis. Es una actriz turca muy joven que se hizo conocida en sus primeros años de vida por su papel de Denis en la producción turca ‘Tormenta de Pasiones’. A pesar de que su personaje crece sin su madre y con el abandono de su padre, es uno de los más importantes, pues es fruto del pasado amor de sus progenitores.

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La artista nació el 19 de diciembre de 2006 en la ciudad de Estambul, Turquía. Después de muchos años de su primera aparición, decidió seguir con su carrera de actriz y además de eso, es creadora de contenido en sus redes sociales. Ceren comenzó a dar sus primeros pasos en la actuación realizando comerciales de televisión, catálogos de moda y, también, campañas publicitarias infantiles. También participó en las series turcas: ‘İntikam’, ‘Poyraz Karayel’, ‘Güldüy Güldüy Show Çocuk ‘ y ‘Bücür ‘.

En la actualidad, Ceren Reis luce un poco distinta a como aparece en la novela, como es apenas normal con el paso del tiempo. Ahora ya no lleva su cabello icónico cabello crespo y rubio, sino que lo tiene más oscuro y liso. También sus facciones son más maduras y tiene un estilo similar al de las 'influencers' turcas reconocidas en el país.

Historia de Denis en 'Tormenta de Pasiones', novela turca de Caracol Televisión



La historia de Denis es triste y conmovedora, pues todo comienza cuando sus padres, Aylin y Soner, se conocen y se enamoran perdidamente, pero al inicio nadie apoya su relación por las diferencias sociales y económicas que hay entre ellos. A pesar de los malos comentarios que reciben, no les importa y deciden salir adelante con su relación amorosa.

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Tiempo después, viven uno de sus momentos más difíciles, pues en el día de su boda, Soner deja a Aylin sola en el altar y se desaparece completamente, pero unos años después, él regresa y le cuenta al amor de su vida la razón por la que nunca llegó a la cita más importante.

Aylin lo perdona y queda embarazada de una niña, pero su embarazo era de alto riesgo debido a una complicación cardiaca que ella sufría. El día del parto, toda la familia está muy asustada porque temen que Aylin pierda la vida en medio del proceso. Finalmente, la mala noticia sucedió: ella muere y solamente sobrevive la pequeña Denis.

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Con el paso del tiempo, Denis desea conocer a Soner, su padre, pero él no está de acuerdo con eso y simplemente huye de la realidad, pues todo lo de su pasado, incluyendo su hija, le recuerda a su fallecida esposa, Aylin. Pero tiempo después, la relación de Soner y Denis mejora y deciden vivir juntos.