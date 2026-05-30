El hijo de Kaleth Morales participó en La Voz Kids: así se veía hace 8 años

Para Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, la música siempre estuvo presente en su vida. Sin embargo, uno de los momentos que más marcó su camino artístico llegó en 2018, cuando tuvo la oportunidad de participar en La Voz Kids Colombia, una experiencia que recuerda con especial cariño.

Samuel Morales en La Voz Kids

El joven cantante aseguró que el programa representó una de las etapas más importantes de su formación musical. Según contó, llegar al reality fue cumplir uno de sus grandes sueños y una oportunidad para aprender de artistas y profesionales que admiraba desde niño. Así lo recordó: "Yo voy a un reality de televisión que se llama La Voz Kids Colombia. Eso fue en el 2018 y ahí fue una de las mejores experiencias de mi vida hablando musicalmente. Estuve un lapso de tiempo corto porque llegué hasta las batallas. Estuve en el equipo de Sebastián Yatra".

Aunque su paso por la competencia no fue extenso, Samuel guarda un recuerdo muy especial de todo lo vivido. Su familia también celebró cada logro durante el concurso y destacó el crecimiento que obtuvo gracias a esa experiencia. Sobre ese momento, sus allegados afirmaron: "Para nosotros fue una felicidad verlo ahí, cumpliendo uno de sus sueños. No llegó tan lejos, pero sí aprendió mucho de cada una de las personas que estaban con él en ese momento".

Uno de los instantes más emotivos ocurrió cuando reveló ante los jurados que era hijo de Kaleth Morales. La noticia hizo que Andrés Cepeda y Fanny Lu reaccionaran de inmediato y corrieran a su lado. Incluso uno de los entrenadores expresó: "Quiero darle un abrazo a este muchacho porque yo admiraba mucho a su papá".





Para Samuel, aquella experiencia fue determinante para reafirmar su deseo de dedicarse a la música. Como recuerda su familia: "Eso lo llenó y lo condujo a seguir con su música".

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Hoy, varios años después de aquella participación, Samuel continúa construyendo su carrera artística y mantiene vivo el legado musical de su padre, llevando el vallenato a nuevos escenarios y conquistando al público con su propia identidad.

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