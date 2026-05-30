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Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, participó en La Voz Kids en el 2018

La música siempre ha corrido por las venas de Samuel Morales, por eso participó en La Voz Kids en el 2018, momento en el que hizo parte del Team Yatra, sin embargo, no pudo llegar tan lejos.

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El hijo de Kaleth Morales participó en La Voz Kids: así se veía hace 8 años

La música siempre ha corrido por las venas de Samuel Morales, por eso participó en La Voz Kids en el 2018, momento en el que hizo parte del Team Yatra, sin embargo, no pudo llegar tan lejos.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 30 de may, 2026
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