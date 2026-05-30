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Flora Martínez, de Vecinos, entró a la televisión gracias a Víctor Mallarino

La reconocida actriz ha estado en la industria por muchos años, sin embargo, pocos saben cómo llegó a ella la oportunidad de trabajar en la pantalla chica y la forma en la que asumió el reto.

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Flora Martínez, de 'Vecinos', recuerda cómo obtuvo su primer papel gracias a Víctor Mallarino

La reconocida actriz ha estado en la industria por muchos años, sin embargo, pocos saben cómo llegó a ella la oportunidad de trabajar en la pantalla chica y la forma en la que asumió el reto.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 30 de may, 2026
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