Flora Martínez, de 'Vecinos', recuerda cómo obtuvo su primer papel gracias a Víctor Mallarino

Flora Martínez, a quien actualmente vemos como la doctora Tatiana en 'Vecinos', tenía claro desde muy pequeña que los escenarios serían parte fundamental de su vida. La actriz recordó que su pasión por la actuación comenzó cuando apenas tenía cinco años, edad en la que ya participaba en obras de teatro escolares y demostraba el talento que años después la convertiría en una de las artistas más reconocidas del país.

Lee más: Exparticipante del Desafío 2017 tocó fondo tras probar sustancias, divorciarse y dejar el deporte

Sobre aquellos primeros pasos en las tablas contó: "Yo recuerdo que a los 5 años estaba en el escenario haciendo obras de teatro". Incluso recordó con humor cómo sus profesoras imitaban una de sus interpretaciones después de una presentación escolar diciendo: "Oh, qué cansada estoy de esta vida".

Aunque disfrutaba estudiar, reconoció que era una niña inquieta y muy sociable. Más adelante, durante la adolescencia, vivió una etapa importante cuando se trasladó a Canadá junto a su madre y su hermana, sin embargo, su verdadero interés seguía estando en el arte dramático.



Primer trabajo de Flora Martínez

Publicidad

Flora reveló que a los 15 años dejó el bachillerato y fue entonces cuando su padre le hizo una pregunta que terminaría marcando su futuro. La actriz recordó: "Mi papá me dijo: '¿Usted qué es lo que quiere hacer en la vida?'". Su respuesta fue inmediata: "Pues a mí el teatro me gusta mucho". Ante esa convicción, su padre decidió apoyarla para que comenzara a formarse profesionalmente como actriz.

Fue así como inició el camino que la llevó a conseguir sus primeros trabajos en televisión. Durante esos años compartió escenas con reconocidos actores, entre ellos Víctor Mallarino, con quien vivió una anécdota que aún recuerda con cariño.

Publicidad

Flora contó que durante una grabación debía realizar una escena cargada de emoción y lágrimas, al verla tan joven, el equipo pensó en recurrir a gotas para simular el llanto. Sin embargo, ella se negó: "Víctor dijo: 'Maquillaje, gotas'", relató. Y ella respondió de inmediato: "No, señor, yo lloro sola".

Lee más: Diego Guauque confiesa cuál fue el motivo de su operación y denuncia demoras médicas

La actriz explicó que para preparar la escena se involucró profundamente con su personajes, al punto de recorrer cementerios y leer lápidas para conectar emocionalmente con las historias. Según contó, esa entrega le permitió ganarse rápidamente el respeto y el cariño de los actores más experimentados con quienes compartió sus primeros proyectos.

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.