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Colombia ganó Miss Grand International All Stars, Vanessa Pulgarín se llevó la corona - CaracolTV

El certamen tenía a dos colombianas compitiendo en Asia, y la mujer que representó al país en Miss Universo 2025 finalmente fue quien se coronó como la más bella tras pasar varias pruebas.

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Colombia ganó Miss Grand International All Stars, Vanessa Pulgarín se llevó la corona

El certamen tenía a dos colombianas compitiendo en Asia, y la mujer que representó al país en Miss Universo 2025 finalmente fue quien se coronó como la más bella tras pasar varias pruebas.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 30 de may, 2026
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Vanessa Pulgarín ganó Miss Grand International All Stars
Vanessa Pulgarín ganó Miss Grand International All Stars
Foto: Instagram @vanepulgarin