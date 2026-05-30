Colombia ganó Miss Grand International All Stars, Vanessa Pulgarín se llevó la corona

Este 30 de mayo se llevó a cabo la final del Miss Grand International All Stars en Bangkok, Tailandia, después de varios días de preparación intensiva para las candidatas de diferentes lugares del mundo. Ahora que el certamen terminó, Colombia se quedó con el título.

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Vanessa Pulgarín, Miss Grand International All Stars

Tras representar al país en pruebas de expresión corporal y evaluaciones sin maquillaje, Vanessa Pulgarín, de 34 años, demostró que, además de ser una de las favoritas del público, también tenía todo lo necesario para sobresalir entre tantas mujeres.

El top tres quedó conformado por Huong Giang Nguyen, una mujer trans de Vietnam que conquistó al público; en segundo lugar, Faith María Porter, de Ghana, una de las favoritas; pero eventualmente el triunfo fue para Vanessa Pulgarín.





Por medio de redes sociales ya se hizo oficial el triunfo de la reina, quien además ya ha participado en otros concursos, como Miss Universo, compitiendo en el 2025 para ser la mujer más bella del mundo.

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Colombianas en Miss Grand International All Stars

Vale la pena mencionar que este certamen contaba con dos colombianas como representantes del país en la pasarela internacional: Vanessa Pulgarín, la ganadora, y Priscila Londoño. Como todas las mujeres de la competencia, ellas ya habían concursado previamente en otros reinados de belleza.

La participación de ambas en esta edición especial del Miss Grand International All Stars despertó gran expectativa entre los críticos de belleza, pues el formato reunía únicamente a las competidoras más destacadas de años anteriores. Desde su llegada a Tailandia, tanto Vanessa como Priscila se consolidaron como rivales fuertes y mujeres con participación contundente.

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Con esta victoria, en Colombia los seguidores del certamen han inundado las plataformas digitales con mensajes de orgullo y felicitaciones para la nueva ganadora del certamen, destacando que finalmente logró cumplir su sueño, además, halagando su físico y personalidad, rasgos que eran sumamente importantes en la gala final.