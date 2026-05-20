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Quiénes son las reinas de Colombia que están en Miss Grand International 2026- CaracolTV

Las candidatas sorprendieron en el certamen de belleza al lucir al mismo tiempo la banda en representación de Colombia. Este es el motivo por el que hay dos reinas.

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Mira a las dos Miss Colombia que están participando en Miss Grand International All Stars

Las candidatas sorprendieron en el certamen de belleza al lucir al mismo tiempo la banda en representación de Colombia. Este es el motivo por el que hay dos reinas.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 20 de may, 2026
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Quiénes son las dos reinas colombianas que representan al país en Miss Grand International 2026.