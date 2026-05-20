Mira a las dos Miss Colombia que están participando en Miss Grand International All Stars

Bangkok recibió a las reinas de diferentes partes del mundo que competirán en Miss Grand International All Stars, certamen que se extenderá hasta el próximo 30 de mayo, fecha en la que se realizará la gran final y se conocerá quién se convertirá en la nueva representante de la belleza dentro del concurso internacional.

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En esta edición, Colombia cuenta con dos representantes dentro de la competencia. El certamen reúne a participantes que anteriormente han estado en otros concursos de belleza internacionales y, además, permite que cada país pueda enviar una o varias candidatas sin restricciones.

Quiénes son las colombianas que compiten en Miss Grand International All Stars

Por un lado se encuentra Vanessa Pulgarín, modelo y comunicadora social colombiana que representó al país en Miss Universo 2025 realizado en Tailandia. Ahora, la participante hace parte del grupo de candidatas que buscan destacar en esta nueva edición internacional que reúne a exreinas y representantes de distintos certámenes.



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Por otro lado está Priscila Londoño, quien obtuvo el título de Miss Grand Colombia 2022 y posteriormente logró ubicarse dentro del top 5 de Miss Grand International 2022. La representante tiene 32 años y nuevamente participa en un escenario internacional relacionado con los concursos de belleza.

Durante los primeros días de concentración, ambas colombianas participaron en diferentes actividades organizadas por la competencia. Entre ellas estuvieron las presentaciones oficiales, los desfiles en traje de baño, las pasarelas en traje de gala y el evento de bienvenida, espacio en el que las candidatas lucieron trajes artesanales preparados para la ocasión.

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Asimismo, las reinas colombianas han compartido parte de su participación a través de redes sociales y publicaciones relacionadas con el certamen, mientras continúan desarrollando las actividades programadas por la organización en Bangkok.

Por el momento, las concursantes se preparan para las siguientes etapas de la competencia, las cuales incluyen entrevistas con el jurado, evaluaciones sin maquillaje y otras pruebas contempladas dentro del calendario oficial de Miss Grand International All Stars.

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Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues han aprovechado para expresarles su admiración y apoyo a medida que avanza la competencia: "Las dos son sencillamente espectaculares", "Pura belleza latina. Hermosass", son algunos de los mensajes que se destacan.