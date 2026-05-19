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En qué parte de Colombia vive Maluma: fotos de la casa familiar en la que creció - CaracolTV

El cantante paisa Maluma concedió una entrevista para Luzu TV en donde explicó por qué esa casa le recuerda sus raíces y cómo hace para tener presente a su país cuando está de gira por el extranjero.

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Casa de Maluma en Colombia: tiene una habitación decorada completamente de Nacional

El cantante paisa concedió una entrevista para Luzu TV en donde explicó por qué esa casa le recuerda sus raíces y cómo hace para tener presente a su país cuando está de gira por el extranjero.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 19 de may, 2026
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Esta es la casa de Maluma en Colombia que es abierta al público.