Casa de Maluma en Colombia: tiene una habitación decorada completamente de Nacional

El intérprete de temas como 'Sobrio', 'Borró Cassette' y 'Felices los cuatro' aprovechó su paso por Colombia para conceder una entrevista para el canal de YouTube Luzu TV en donde mostró su casa en Antioquia, la cual no solo está abierta al público, sino que también muestra parte importante de la historia del artista de reguetón que ha marcado historia en el panorama internacional.

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Se trata de una finca cuya decoración está centrada en la cultura paisa, pues cuenta con una enorme patio decorado con macetas y todo tipo de plantas, así como también paredes blancas, puertas rojas, techo construido con tejas de barro; cuadros, sillones, estantes y demás artículos típicos de las casa colombianas.

Durante la entrevista se mostró emocionado de recibir en su casa a las personas que estén interesadas en conocer cómo fueron sus inicios y cómo ha logrado ganar reconocimiento en el extranjero con su apuesta musical.





"También es bonito que ustedes vengan aquí y conozcan mi tierra, mi casa. Incluso ahorita viene mi familia y es bonito que los medios de comunicación, el público, los fans conozcan de dónde vengo yo y por qué este mantra (disciplina, trabajo, sacrificio y humildad) ha sido tan sagrado para mí estos años y me ha llevado a cumplir mis sueños", explicó.

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Es necesario mencionar que, debido a su carrera y a los compromisos profesionales que tiene, Maluma vive entre Colombia y Estados Unidos. De hecho, en 2020 mostró para AD Spain y video de su casa en Medellín, Antioquia, donde pasó los días encerrado durante la contingencia por la pandemia por COVID-19.

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El colombiano fue noticia recientemente al dar a conocer el Día de la Madre que se encuentra en la espera de sus segundo bebé junto a su pareja, la diseñadora de interiores y arquitecta Susana Gómez. La pareja está esperando un niño y, aunque aún no tienen definido su nombre, están emocionados con la llegada del nuevo integrante de su hogar.

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Las reacciones en redes no se han hecho esperar: "Qué lindo que tenga tan arraigados todos estos valores que sin dudas lo han ayudado a tener éxito en su carrera. Hermosa entrevista. Lo esperamos en Argentina cuando quiera", "No sabía que a Maluma le gustaba el fútbol. Qué linda entrevista, Cris", son algunos de los mensajes que se destacan.