Este fue el último regalo dado a Diomedes Díaz; tan preciado que se lo llevó a la tumba

Diomedes Díaz, que cumpliría 69 años de edad el próximo 26 de mayo de 2026 en caso de estar vivo, falleció el 22 de diciembre de 2013 luego de algunas complicaciones de salud.

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La noticia tomó por sorpresa a sus seres queridos y a sus seguidores, que no esperaban este desenlace a esa edad, ya que el cantante tenía 55 años. No obstante, la respuesta del público fue masiva a la hora de darle el último adiós, pues una multitud lo acompañó hasta el cementerio en medio del caos propio de una masa tan grande.

De hecho, la Policía tuvo que intervenir para evitar que algunos desmanes pasaran a situaciones mayores. Pero esto no impidió que en el último momento, antes de ser enterrado, le entregaran un regalo bastante significativo para él, pues marcó su vida personal.

Así lo relató en el minuto 36:00 de ‘Expediente Final’, programa de Caracol Televisión, Rafael Santos Díaz, hijo del popular ‘Cacique de La Junta’, en un homenaje póstumo que se le hizo a su padre debido a la cercanía de la fecha de su natalicio.



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El último regalo que recibió Diomedes Díaz

Rafael Santos recordó que su papá se anticipó a los acontecimientos y que hizo un particular pedido para cuando se estuvieran llevando a cabo sus honras fúnebres.

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“Él me dijo: ‘Usted se va a poner al lado mío y no va a permitir que nadie me toque’. Por eso se le puso un protector y la gente tocó fue eso”, narró en inicio.

No obstante, agregó que rompió la promesa solo por una persona: su propia madre, la viuda de Diomedes Díaz, que fue la persona que le entregó el último presente al intérprete.

“Yo tenía a mi mamá al lado derecho y le dije que si se quería despedir. Ella dijo: ‘Sí, hijo; déjame darle un beso en la frente, ese hombre ha sido lo más grande que Dios me ha dado en la vida’”.

Y continuó: “Le abrí la tapa del cajón y le abrí el protector. Ella le echó un pañuelito, que fue el primer pañuelo que él le dio a ella cuando eran novios, a los 15 años. Se lo puso en el pecho y le dijo: ‘Dios, gracias por haberme dado este hombre. Y a ti, Diomedes, te amo y te amaré por toda la vida, gracias por darme todo lo que me diste, el amor que me diste y los hijos maravillosos que me diste’”.

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Fue así como el ‘Cacique’ se fue con el pañuelo para la eternidad, símbolo de su amor por su esposa y elemento lo que lo caracterizaba en tarima, ya que siempre tenía uno a la mano para limpiarse el sudor debido a su entrega hacía el público en cada presentación.

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