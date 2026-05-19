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Este fue el último regalo dado a Diomedes Díaz; tan preciado que se lo llevó a la tumba - CaracolTV

La muerte del artista fue un acontecimiento que movió a miles de personas; sin embargo, esto no impidió que le dieran el obsequio en pleno cementerio.

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Este fue el último regalo dado a Diomedes Díaz; tan preciado que se lo llevó a la tumba

La muerte del artista fue un acontecimiento que movió a miles de personas; sin embargo, esto no impidió que le dieran el obsequio en pleno cementerio.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 19 de may, 2026
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Diomedes Díaz y el pañuelo que su esposa le echó en el ataúd tras su fallecimiento.jpg