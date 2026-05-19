Quiénes son los hijos de Totó La Momposina, quien murió a los 85 años, y a qué se dedican

El mundo de la cultura y el entretenimiento está de luto debido a la muerte de Sonia Bazanta Vides, más conocida en la industria musical como Totó La Momposina, recordada por éxitos como 'El pescador', 'Yo me llamo cumbia' y 'La candela viva'. La información fue dada a conocer por el Ministerio de Cultura a través de una publicación en redes sociales.

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Quiénes son los hijos de Totó La Momposina y a qué se dedican

Fueron sus hijos los encargados de publicar una galería en su cuenta de Instagram recordando los mejores momentos de su madre en la música. Es necesario mencionar que la artista se había retirado de los escenarios hace aproximadamente cuatro años para descansar, falleciendo de esta forma en Celaya, México, a los 85 años.

En total, Totó tuvo tres hijos con su esposo Hernando Oyaga, quienes le heredaron su amor por la música y la cultura, de manera que se han desenvuelto también en este ámbito.





Marco Vinicio es un destacado percusionista y director musical de 'Los Tambores de Totó'. Durante aproximadamente cuarenta años ha trabajado en la agrupación que mantiene viva la música de su madre y en varias ocasiones concedió entrevistas a medios de comunicación hablando sobre el legado de su progenitora, así como también se refirió a su estado de salud.

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Por otro lado, se encuentra Angélica María, quien optó por estudiar odontología sin alejarse de su verdadera pasión: el baile. Junto a ella también está Eurídice Salomé, cantadora y bailarina que ha destacado por su aparición en varios de los espectáculos que dio tanto su madre como la agrupación en diferentes escenarios de Colombia.

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Los tres hermanos, así como también los nueve nietos de la cantadora, se preparan para el traslado del cuerpo desde México a Colombia, proceso que tendrá lugar el 27 de mayo. Hasta el momento, se sabe que será llevada al Capitolio para realizarle un reconocimiento póstumo a sus obras y el legado que dejó en nuestro país.

Las reacciones de los seguidores no se han hecho esperar: "Me duele el corazón. Gracias por tu voz preciosa y tu música entrañable. Qué suerte tuvimos de verte en el escenario, bailando tan hermosa y elegante", "Tú no te has ido Totó porque tú naciste para ser infinita. Infinita como tu canto que es la Colombia entera que tu voz amplificó. Todo el país te lleva en el corazón. Cada corazón que retumba como el tambor que acompaña todas las canciones que nos diste generación tras generación", son algunos de los mensajes que se destacan.

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