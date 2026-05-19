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Cuántos hijos tuvo Totó La Momposina, quiénes son y a qué se dedican - CaracolTV

Totó La Momposina tuvo en total tres hijos con su esposo Hernando Oyaga. Fueron ellos los encargsdos de confirmar la noticia de su muerte en redes sociales y de enviarles a sus seguidores unas conmovedoras palabras.

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Quiénes son los hijos de Totó La Momposina, quien murió a los 85 años, y a qué se dedican

Aunque la reconocida artista falleció el domingo 17 de mayo, su familia y el Ministerio de Cultura confirmaron la noticia hasta este 19 de mayo. Fanáticos y colegas la despiden con cariño.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 19 de may, 2026
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Cuántos hijos tuvo Totó La Momposina y quiénes son.