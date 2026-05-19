De qué murió Totó La Momposina, cantautora del folclor colombiano, a sus 85 años

"Hoy despedimos a la eterna Totó. A la maestra que recorrió el mundo entero a ritmo de cumbias, porros, mapalés y bullerengues nacidos en el corazón de nuestros territorios. A la hija de Talaigua que escribió un capítulo entero de la historia cultural de Colombia", escribió la cartera de Cultura en su publicación.

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Posteriormente, sus hijos Marco Vinicio, Angélica María y Euridice Salomé informaron que la artista, cuyo nombre real era Sonia Bazanta Vide, falleció el domingo 17 de mayo, en Celaya, México, rodeada de su familia.

"Hasta siempre querida Madre Totó la Momposina.Con inmensa tristeza, pero también con profundo orgullo y gratitud, nosotros sus hijos y toda la familia la despedimos con la dignidad y el amor que merece. Gracias, Totico, por todo lo que nos regalaste, por tu ejemplo, tu entrega y tu inmenso legado", se lee en una publicación.

De qué murió Totó La Momposina, cantautora colombiana



Sus hijos confirmaron que la artista falleció por un infarto al miocardio, que sufrió a sus 85 años. Totó será trasladada desde México hasta Bogotá, el 27 de mayo, y se le hará “un homenaje póstumo en cuerpo presente para celebrar su vida y obra”, en el Capitolio Nacional.

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Marco Vinicio, Angélica María y Euridice Salomé destacaron el trabajo que hizo su madre, Totó La Momposina, para resaltar la cultura colombiana en varias partes del mundo, no solo con su talento, sino también con su “su alegría, luz, sabiduría, generosidad y muchas otras virtudes”.

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“A lo largo de su vida, Totó nos dejó un legado inestimable, dejando su huella no solo a través de su carrera artística, sino también gracias a su calidez, su fortaleza, su alegría de vivir y el amor que transmitía en todo lo que hacía. Ella compartió con el mundo la música, la cultura, los bailes y la esencia de la costa caribeña de Colombia. Su nombre permanecerá para siempre en la memoria de quienes la admiraron, la acompañaron y la quisieron”, agregaron.