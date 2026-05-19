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Murió Totó La Momposina, cantante colombiana, a sus 85 años: detalles de qué pasó

Murió Totó La Momposina, cantante colombiana, a sus 85 años: detalles de qué le pasó. El Ministerio de Cultura, a través de sus historias de Instagram, confirmó la noticia del fallecimiento de la artista.

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De qué murió Totó La Momposina, cantautora del folclor colombiano, a sus 85 años

El Ministerio de Cultura, a través de historias de Instagram, confirmó la noticia del fallecimiento de la artista, que desde hace cuatro años estaba retirada de los escenarios y radicada en México.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 19 de may, 2026
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Murió Totó La Momposina, cantautora del folclor colombiano, a sus 85 años