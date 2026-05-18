Nació la hija de Sara Corrales, antagonista de 'Vecinos', y Damián Pasquini: fotos - CaracolTV Luego de mostrar en redes sociales durante meses los cuidados que tuvo en el embarazo y cómo vivió esta etapa siendo madre primeriza, la intérprete de Jessica en 'Vecinos' anunció la llegada al mundo de Mila.