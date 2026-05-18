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Nació la hija de Sara Corrales, antagonista de 'Vecinos', y Damián Pasquini: fotos - CaracolTV

Luego de mostrar en redes sociales durante meses los cuidados que tuvo en el embarazo y cómo vivió esta etapa siendo madre primeriza, la intérprete de Jessica en 'Vecinos' anunció la llegada al mundo de Mila.

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Nació la hija de Sara Corrales, antagonista de 'Vecinos', y Damián Pasquini: fotos

Luego de mostrar en redes sociales durante meses los cuidados que tuvo en el embarazo y cómo vivió esta etapa siendo madre primeriza, la actriz anunció la llegada al mundo de Mila, su primogénita.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 18 de may, 2026
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Nació la hija de Sara Corrales, actriz de 'Vecinos', y Damián Pasquini.