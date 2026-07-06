Murió querido periodista de Noticias Caracol; trabajó allí durante 16 años

El periodismo colombiano está de luto tras la muerte de John Jairo Pinilla, conocido en el gremio como JJ Pinilla, una de las voces más reconocidas de la fuente económica en el país. El periodista falleció a los 63 años, luego de una trayectoria de 36 años dedicada al ejercicio de la profesión.

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La noticia fue dada a conocer durante la emisión de Noticias Caracol de la noche de este 6 de julio, espacio en el que se confirmó su fallecimiento y se recordó el legado que dejó en el cubrimiento de temas relacionados con la economía y las finanzas. Además, el informativo decidió rendirle homenaje retransmitiendo un especial que había sido emitido el 11 de octubre de 2024 con motivo de su jubilación.

En esa ocasión, Noticias Caracol realizó una nota en reconocimiento a su carrera profesional, la cual marcó el cierre de una etapa después de haber permanecido durante 16 años en el equipo periodístico del canal.





JJ Pinilla nació en Manizales y desde muy joven mostró interés por las leyes y la economía, temas que posteriormente definirían el rumbo de su carrera profesional. Para fortalecer su formación académica estudió en la Uninpahu, institución en la que consolidó las bases que lo llevaron a especializarse en el cubrimiento de asuntos económicos.

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Además de su vida profesional, Pinilla estaba casado con Patricia y era padre de tres hijos.

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Con la confirmación de su fallecimiento, colegas, amigos y personas que compartieron espacios con él recuerdan el recorrido que construyó durante más de tres décadas en los medios de comunicación; por lo que han acudido a plataformas digitales para recordar su legado y extenderle sus condolencias a sus seres queridos.

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