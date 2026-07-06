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Murió John Jairo Pinilla, querido periodista de Noticia Caracol, a los 63 años - CaracolTV

Este 6 de julio se confirmó la muerte de John Jairo Pinilla, quien durante más de tres décadas se dedicó al periodismo económico con compromiso y rigurosidad. Así lo despidieron en el noticiero.

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Murió querido periodista de Noticias Caracol; trabajó allí durante 16 años

Este 6 de julio se confirmó la muerte de John Jairo Pinilla, quien durante más de tres décadas se dedicó al periodismo económico con compromiso y rigurosidad. Así lo despidieron en el noticiero.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 6 de jul, 2026
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Quién es el querido periodista de Noticias Caracol que falleció.
Quién es el querido periodista de Noticias Caracol que falleció.
Foto: Caracol Televisión y GettyImages.