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Don Jediondo hace molestar a Carolina Cruz por su comportamiento en el AT&T Stadium - CaracolTV

La presentadora y el humorista conocen las zonas más exclusivas del AT&T Stadium en Dallas, Estados Unidos. Posteriormente, disfrutan de un partido de fútbol en un domo, viviendo una de las experiencias mundialistas más interesantes.

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Don Jediondo hace molestar a Carolina Cruz por su comportamiento en el AT&T Stadium

La presentadora y el humorista conocen las zonas más exclusivas del AT&T Stadium en Dallas, Estados Unidos. Posteriormente, disfrutan de un partido de fútbol en un domo, viviendo una de las experiencias mundialistas más interesantes.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 6 de jul, 2026
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