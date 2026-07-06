Don Jediondo hace molestar a Carolina Cruz por su comportamiento en el AT&T Stadium - CaracolTV
La presentadora y el humorista conocen las zonas más exclusivas del AT&T Stadium en Dallas, Estados Unidos. Posteriormente, disfrutan de un partido de fútbol en un domo, viviendo una de las experiencias mundialistas más interesantes.
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Don Jediondo hace molestar a Carolina Cruz por su comportamiento en el AT&T Stadium
La presentadora y el humorista conocen las zonas más exclusivas del AT&T Stadium en Dallas, Estados Unidos. Posteriormente, disfrutan de un partido de fútbol en un domo, viviendo una de las experiencias mundialistas más interesantes.