La presentadora y el humorista no solo practican deportes de riesgo, sino que también se le miden a montar en helicóptero y poner a prueba la gravedad con una divertida actividad donde sus cuerpos quedan suspendidos en el aire.
En vivo ‘La Vuelta al Mundial en 80 Risas’: esta vez más de uno tendrá que abrocharse el cinturón
Las cinco parejas de presentadoras y humoristas están listas para disfrutar de los nuevos destinos turísticos Estados Unidos, México y Canadá, donde se está realizando la cita mundialista este 2026.
- 09:27 p. m.Diana Álvarez le ayuda a Boyacoman a prepararse para el ‘Desafío’
- 09:16 p. m.Piroberta y Juan Diego organizan concurso de perro caliente en Seattle
El presentador y el humorista ingresan a la cocina de un destacado establecimiento comercial de Seattle, Estados Unidos, para saber cómo es la preparación de un delicioso perro caliente con picante.
- 09:09 p. m.Don Jediondo hace molestar a Carolina Cruz por su comportamiento
La presentadora y el humorista conocen las zonas más exclusivas del AT&T Stadium en Dallas, Estados Unidos. Posteriormente, disfrutan de un partido de fútbol en un domo, viviendo una de las experiencias mundialistas más interesantes.
- 08:38 p. m.Marina recordó la vez que Robbie Williams le pidió una entrevista
La periodista de Gol Caracol cuenta en el programa la vez que vivió un incidente justo antes de entrevistar a Trump y también una anécdota que recuerda con cariño del Mundial de Rusia.
- 08:27 p. m.Carolina Soto se lleva susto al enterarse que debe subir 32 metros
La presentadora y el humorista aprovechan su paso por Ciudad de México para conocer los voladores de Papantla, una actividad tradicional parecida al “yoga en el aire”, donde los participantes se elevan a 32 metros de altura.
- 08:11 p. m.Juan Pablo le hace pasar pena a Sofía
La presentadora y el humorista visitan no solo el puente Golden Gate en San Francisco, sino también otras zonas turísticas de la ciudad, hasta encontrarse con unos leones marinos que llaman la atención de ambos.