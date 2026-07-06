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Carolina Soto se lleva susto al saber que subirá estructura de 32 metros; Cuervo la motiva - CaracolTV

La presentadora y el humorista aprovechan su paso por Ciudad de México para conocer los voladores de Papantla, una actividad tradicional parecida al “yoga en el aire”, donde los participantes se elevan a 32 metros de altura.

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Carolina Soto se lleva susto al saber que subirá estructura de 32 metros; Cuervo la motiva

La presentadora y el humorista aprovechan su paso por Ciudad de México para conocer los voladores de Papantla, una actividad tradicional parecida al “yoga en el aire”, donde los participantes se elevan a 32 metros de altura.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 6 de jul, 2026
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