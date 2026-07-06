Carolina Soto se lleva susto al saber que subirá estructura de 32 metros; Cuervo la motiva - CaracolTV
La presentadora y el humorista aprovechan su paso por Ciudad de México para conocer los voladores de Papantla, una actividad tradicional parecida al “yoga en el aire”, donde los participantes se elevan a 32 metros de altura.
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Publicidad
Carolina Soto se lleva susto al saber que subirá estructura de 32 metros; Cuervo la motiva
La presentadora y el humorista aprovechan su paso por Ciudad de México para conocer los voladores de Papantla, una actividad tradicional parecida al “yoga en el aire”, donde los participantes se elevan a 32 metros de altura.