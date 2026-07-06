Pico entre dos jugadores de la Selección Colombia se hace viral: "Sabemos cómo es Yerry"

En más de una ocasión, los jugadores convocados a la Selección Colombia le han dado momentos de alegría a los hinchan con divertidas celebraciones tanto en el campo de juego como en la concentración. Recientemente, Yerry Mina hizo reír a los fanáticos al interrumpir una entrevista para tener un noble gesto con uno de sus compañeros.

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El hecho tuvo lugar justo cuando Luis Suárez estaba hablando de la preparación del equipo para el próximo enfrentamiento deportivo en el Mundial de Fútbol que se desarrolla en México, Estados Unidos y Canadá. Mientras respondía preguntas de la prensa, fue sorprendido por Mina, quien se le acercó para darle un beso en la mejilla.

El gesto generó risa entre los reporteros y los fanáticos; por lo que poco después, Suárez explicó cómo era la relación cuando las cámaras no los estaba enfocando.

"Sabemos cómo es Yerry, lo gracioso y lo importante que es para el grupo. Sí es verdad que estamos todos remando en una dirección y eso hace que el ambiente sea espectacular entonces la verdad que ahí adentro estamos todos unidos por el mismo objetivo", explicó en el video tomado por Gol Caracol.





Las reacciones por parte de los usuarios de Internet: "Se les ve humildes y centrados. No se dan ganadores y están viviendo todo partido a partido a pesar de la misma presión", "Trabajo en equipo demuestra armonía en la Selección", "Pura rechoca en ese equipo, amo esa energía", "Ese Mina es muy chistoso", son algunos de los mensajes que se destacan.

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Tras enfrentar a la Selección de Ghana en el Estadio de Kansas City y ganar 1 a 0 con gol de Jhon Arias, el conjunto cafetero se prepara para enfrentar los octavos de final con Suiza. El evento deportivo tendrá lugar en Canadá el próximo 7 de julio; por lo que los fanáticos han empezado a hacer sus apuestas desde ya.

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Finalmente, Suárez no desaprovechó la ocasión para entenderle un mensaje a Jhon Córdoba, quien resultó lesionado en el más reciente partido, afirmando que todos esperan darle una alegría al jugador para que se recupere lo más pronto posible.

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