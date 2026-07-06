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Yerry Mina le dio pico a Luis Suárez en entrevista sobre preparación de la Selección Colombia - CaracolTV

Mientras Luis Suárez se encontraba hablando con la prensa sobre el partido Colombia VS. Suiza y la lesión de Jhon Córdoba, fue sorprendido por Yerry Mina, quien le dio beso en la mejilla.

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Pico entre dos jugadores de la Selección Colombia se hace viral: "Sabemos cómo es Yerry"

Luis Suárez se encontraba dando una entrevista durante los entrenamientos cuando fue sorprendido por su compañero. El video quedó grabado y rápidamente generó reacciones.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 6 de jul, 2026
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Yerry Mina sorprendió a Luis Suárez en entrevista de la Selección Colombia con pico.
Yerry Mina sorprendió a Luis Suárez en entrevista de la Selección Colombia con pico.
Foto: Instagram @yerrymina y @luissuarez.26