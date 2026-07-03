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Cuadrado estuvo con la Selección Colombia antes del partido contra Ghana - CaracolTV

Minutos antes del partido contra la Selección de Ghana, este famoso futbolista fue visto con los jugadores de la 'Tricolor'. Mira acá el momento exacto del encuentro.

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Jugador de la Selección Colombia que no fue convocado se "unió" a última hora al equipo

Minutos antes del partido contra la Selección de Ghana, este famoso futbolista fue visto con los jugadores de la 'Tricolor'. Mira acá el momento exacto del encuentro.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 3 de jul, 2026
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Este fue el exjugador de la Selección Colombia que estuvo con el equipo antes de enfrentar a Ghana.
Este fue el exjugador de la Selección Colombia que estuvo con el equipo antes de enfrentar a Ghana.
Foto: GettyImages/ Instagram @dayrogol17 y @cuadrado