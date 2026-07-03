Jugador de la Selección Colombia que no fue convocado se "unió" a última hora al equipo

La Selección de Colombia se enfrentó este 3 de julio a la Selección de Ghana en el Kansas City Stadium, conocido como Arrowhead Stadium, en Estados Unidos, en un compromiso correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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El encuentro definían cuál de los dos equipos avanzaría a los octavos de final del certamen que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, antes del inicio del compromiso, otro hecho llamó la atención alrededor del combinado nacional.

En la previa del partido se observó la presencia de un exjugador de la Selección Colombia junto al grupo de futbolistas, situación que quedó registrada en cámara poco antes de la llegada al plantel.

Qué exjugador de la Selección Colombia se unió al equipo a última hora



El exfutbolista que acompañó a la delegación fue Juan Guillermo Cuadrado, quien hizo parte del grupo durante varios de los años más importantes del seleccionado colombiano.

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Aunque no hace parte de la convocatoria para esta edición del Mundial 2026, el jugador fue visto compartiendo con los integrantes del equipo antes del compromiso frente a Ghana.

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Además, Cuadrado fue captado en el bus de la Selección Colombia y manteniendo buena relación con los jugadores y demás miembros de la delegación durante la concentración previa al partido.

ES necesario mencionar que no cumplió un rol oficial como futbolista dentro del grupo, por lo que su presencia habría estado relacionada con un acompañamiento al equipo antes del compromiso correspondiente a los dieciseisavos de final.

Su aparición también coincidió con el contexto generado por la existencia del sacerdote tradicional ghanés que amenazó con irse en contra del combinado suramericano, un hecho que circuló en la previa de los encuentros del torneo. En ese sentido, la presencia de Cuadrado dio lugar a versiones sobre un posible acompañamiento al plantel y la posibilidad de brindarles fuerzas y orar antes del compromiso.

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Las reacciones por parte de los usuarios de Internet al reencuentro no se hicieron esperar, pues se mostraron emocionados de ver que los deportistas mantienen una buena relación de amistad a pesar de que no están compitiendo en el mismo grupo.