Soledad Romero recibe su condena de 25 años por el homicidio de Fernando José Altamirano

Luego de descubrir el amorío entre Soledad y Alfredo, Fernando José decide confrontar a la secretaria y exigirle explicaciones a la fuerza. Sin embargo, sus planes terminan en tragedia: durante un fuerte forcejeo, el licenciado pierde la vida a manos de su cuñado, quien además es el esposo de Soledad.

Tras la llegada de las autoridades al lugar de los hechos, Soledad decide asumir la responsabilidad por lo ocurrido. La mujer está dispuesta a enfrentar las consecuencias con tal de proteger a Alfredo, pues nadie conoce la verdadera relación que existe entre ellos, pues recordemos que la pareja lleva tres años de matrimonio.



Ya en prisión, Soledad y Alfredo hablan sobre lo sucedido y enfrentan juntos las consecuencias de la tragedia. A pesar de la difícil situación, la secretaria mantiene su decisión y asegura que está dispuesta a cumplir la condena con tal de que su esposo quede libre.

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