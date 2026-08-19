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Soledad Romero recibe su condena de 25 años por el homicidio de Fernando José Altamirano

Tras el fallecimiento de Fernando José, la secretaria no tuvo más camino que afrontar la justicia y hacerse cargo de la condena por la muerte del licenciado, pese a que ella no le quito la vida.

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Soledad Romero recibe su condena de 25 años por el homicidio de Fernando José Altamirano

Tras el fallecimiento de Fernando José, la secretaria no tuvo más camino que afrontar la justicia y hacerse cargo de la condena por la muerte del licenciado, pese a que ella no le quito la vida.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 19 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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