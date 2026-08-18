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Cuándo empieza ‘Rosalinda’ en Caracol Televisión y cómo queda la programación

Detalles de cuándo empieza ‘Rosalinda’ en Caracol Televisión y cómo queda la programación con el estreno de la producción protagonizada por Thalía y Fernando Carrillo.

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Cuándo empieza ‘Rosalinda’ en Caracol y cómo queda la programación

La clásica telenovela mexicana, protagonizada por Thalía y Fernando Carrillo, llega a las mañanas de Caracol Televisión, y los televidentes la pueden disfrutar de lunes a viernes.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 18 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Rosalinda’
'Rosalinda'
Foto: Caracol Televisión