Cuándo empieza ‘Rosalinda’ en Caracol y cómo queda la programación

'Rosalinda' se estrena en Caracol Televisión el miércoles 19 de agosto, después de 'Día a Día'. La telenovela cuenta la historia de una joven hermosa y de nobles sentimientos que trabaja en la floristería de su abuelo Florentino para ayudar con los gastos del hogar.

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Su entorno familiar está marcado por sacrificios: su madre atraviesa por una grave enfermedad, su padre Xavier trabaja con honestidad, mientras que sus hermanas, la vanidosa Freda y la dulce Lucy, aportan a la casa. La contraparte es su hermano Beto, caracterizado por su pereza.

La producción cuenta con un reparto estelar encabezado por Thalía, también protagonista de 'María, la del barrio', y Fernando Carrillo en los roles protagónicos. En las interpretaciones antagónicas destacan Lupita Ferrer, Nora Salinas, Jorge de Silva y Roberto Guzmán.

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El elenco principal se complementa con las figuras de Angélica María, Manuel Saval y Laura Zapata, hermana de la actriz principal, además de la actuación especial de Guillermo García Cantú.



Cómo queda la programación de Caracol Televisión con el estreno de ‘Rosalinda’

Con el estreno de ‘Rosalinda’, la programación de Caracol comienza con ‘La Finca de Hoy’, a partir de las 5:00 de la mañana, seguida del primer saludo de ‘Día a Día’ y de la primera emisión de Noticias Caracol. Posteriormente, sigue el programa completo de ‘Día a Día’ y enseguida se transmitirá ‘Rosalinda’, hasta las 12:30 del mediodía, que empieza Noticias Caracol.

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La programación de la tarde no tendrá modificaciones y se mantendrán la transmisión de las novelas turcas: ‘Ciudad Lejana’, ‘Efé’ y ‘El Juego de mi Destino’, hasta las 7:00 de la noche que comienza el noticiero.

Finalmente, en la noche los televidentes podrán seguir disfrutando de ‘Yo Me Llamo’ 2026, ‘María, la caprichosa’ y ‘Rafael Orozco’

