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Quién es el hijo de Carlos Vives que cantó con él en concierto en Bogotá

Quién es el hijo de Carlos Vives que cantó con él en concierto en Bogotá: detalles de Pedro Vives y su trayectoria como artista.

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Quién es el hijo de Carlos Vives que debutó como cantante en concierto con su padre

El hijo menor de la familia Vives sorprendió a la capital al debutar como cantante junto a su padre ante miles de fans en el Movistar Arena. Así ha sido su camino en la música.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 4 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Carlos Vives
Foto: Getty Images