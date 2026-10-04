Quién es el hijo de Carlos Vives que debutó como cantante en concierto con su padre

En una noche repleta de nostalgia y folclor, el inicio del ‘Tour al Sol’ de Carlos Vives en el Movistar Arena de Bogotá, dejó un momento inolvidable para los asistentes. Ante un recinto completamente vendido con cerca de 10.000 personas presentes, el cantautor samario invitó al escenario a su hijo menor, Pedro Vives, para interpretar a dúo ‘El último disco’, tema que le da nombre a su producción más reciente. El sorpresivo debut vocal del joven de 16 años desató la ovación del público y se convirtió de inmediato en uno de los momentos más comentados de la velada en redes sociales.

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Aunque esta presentación marcó la primera vez que Pedro toma un micrófono de manera oficial junto a su padre en un espectáculo de gran formato, su cercanía con la música no es producto de la casualidad. Según reportaron medios como Semana, el menor de la dinastía Vives ha crecido entre camerinos, estudios y escenarios de ‘La Provincia’. Sus primeros pasos públicos se dieron en 2017 cuando participó junto a su hermana Elena en el tema ‘Monsieur bigoté’ haciendo coros. Más adelante, demostró sus dotes en la percusión tocando la batería en festivales escolares y en el videoclip de ‘El carro Ford’.

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Su evolución artística dentro del entorno familiar se consolidó este mismo año. Pedro protagonizó el video musical del sencillo ‘Te dedico’. Además, su padre reveló en entrevistas en US Magazine en Español, en la época de ese mismo lanzamiento, que mantiene frecuentes debates con él sobre la producción musical moderna, comparando la creación en programas digitales con las grabaciones en vivo con banda completa, lo que refleja una constante preparación de cara a su formación artística.

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El emotivo dueto entre padre e hijo generó una ola de reacciones positivas entre los internautas y asistentes al evento. En plataformas digitales, miles de usuarios destacaron el evidente talento del joven, la complicidad entre ambos y el valor del relevo generacional en la música colombiana.



Muchos calificaron la escena como un gesto de generosidad de Carlos Vives al abrirle paso a la nueva estirpe de su familia, asegurando que Pedro lleva la vena artística y el carisma intacto de la dinastía Vives.