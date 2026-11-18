Catalina Gómez, que cumple el mismo día que la hija de Paola Jara y Jessi Uribe, no ocultó su felicidad y agradeció a sus compañeros, al equipo de producción y a los televidentes por acompañarla en una fecha tan importante, y por las palabras y muestras de cariño que recibió de Carlos Calero, Carolina Cruz, Catalina Soto y Juan Diego Vanegas, que resaltaron su generocidad y la buena energía que siempre proyecta.

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“Gracias por acompañarme a celebrar mi vida. Gracias porque la celebro en el mejor trabajo del mundo, con los mejores compañeros del mundo, con el mejor equipo y con todos ustedes que están allá en la casa”, expresó la cumpleañera.

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La antioqueña también compartió con los televidentes que comnezó su cumpleaños haciendo las cosas que más disfruta, como agradecerle a Dios y recordar a sus padres ya fallecidos; posteriormente fue a despertar a su hijo con un fuerte abrazo y sentió de cerca a su hija, que vive fuera del país. Antes de salir a su trabajo, Cata hizo una meditación y su rutina de ejercicio.



¿Qué regalo recibió Cata Gómez por su cumpleaños?

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La presentadora también mostró a los televidentes el tierno regalo que le dio su hijo: un reloj de papel hecho por él mismo. Lo pintó de color dorado, para simular que era de oro, y le escribió los números en el tablero con un lápiz. Al verlo, la presentadora expresó su emoción y aseguró que era el mejor regalo y el reloj más costoso que haya tenido. Incluso bromeó sobre una particularidad del accesorio: el reloj solamente marca la hora y no los minutos.



Regalo de Cata Gómez Foto: Caracol TV

La presentadora dejó claro que, para ella, la mayor felicidad está en tener cerca a las personas que ama y poder compartir con su familia.