Cata Gómez lloró en vivo por emotiva sorpresa tras cumplir 20 años en 'Día a Día'

Catalina Gómez celebró dos décadas como una de las presentadoras de 'Día a Día', el matutino de Caracol Televisión, y lo hizo en medio de una emotiva sorpresa preparada por sus compañeros de ‘set’ y equipo técnico. Durante la emisión de este 16 de octubre, el equipo del programa rindió homenaje a la comunicadora social antioqueña, quien ha acompañado a los televidentes colombianos durante 20 años con su trabajo frente a las cámaras.

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Catalina Gómez lloró con emotivo homenaje en ‘Día a Día’

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Visiblemente emocionada por este homenaje de aniversario, la paisa expresó su agradecimiento y describió como “años maravillosos” el tiempo que ha estado al frente del espacio televisivo. Asimismo, dedicó unas palabras a la audiencia que la ha acompañado cada mañana a lo largo de estas dos décadas, destacando el valor de compartir con los hogares colombianos a través de la pantalla.

“Siempre soñé con trabajar en este programa. Yo sentía que quería estar acá y, bueno, la vida me sorprendió gratamente con este regalo (…) Cada mañana le agradezco a Dios por esta oportunidad. A los televidentes, gracias; gracias por siempre permitirme estar en sus hogares”, mencionó la presentadora.

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La celebración se convirtió en una oportunidad para reconocer su recorrido profesional y el vínculo que ha construido con los televidentes durante su permanencia en el programa; por eso, durante la emisión, se mostraron algunos de los momentos más especiales que Catalina Gómez ha vivido a lo largo de estos años.





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Cata Gómez recordó a su familia y sus primeros días como presentadora de ‘Día Día’

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“La llegada a Día a Día causó mucha alegría y orgullo para mis papas (…) A mi mamá siempre le encantaba verme y me decía lo bella que me veía cada día”, aseguró un tanto emotiva Cata, mientras recordaba sus primos días en el matutino.

Como parte de la celebración, Catalina Gómez recibió mensajes especiales de sus familiares y amigos más cercanos, quienes se sumaron al homenaje para reconocer su trayectoria y destacar las cualidades que la caracterizan tanto en el ámbito personal como profesional. A través de sus palabras, resaltaron su carisma, compromiso y calidad humana, virtudes que le han permitido construir relaciones significativas a lo largo de su carrera y ganarse el cariño de quienes la conocen.