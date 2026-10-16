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Cata Gómez celebró 20 años en 'Día a Día' y lloró con emotiva sorpresa

La presentadora del programa de Caracol Televisión fue sorprendida gratamente por sus amigos y colegas, quienes festejaron sus dos décadas al frente del programa.

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Cata Gómez lloró en vivo por emotiva sorpresa tras cumplir 20 años en 'Día a Día'

La presentadora del programa de Caracol Televisión fue sorprendida gratamente por sus amigos y colegas, quienes festejaron sus dos décadas al frente del programa.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 16 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Catalina Gómez hace parte de los presentadores de Día a Día.
Catalina Gómez hace parte de los presentadores de Día a Día.
Foto: Instagram @apuntesdecata