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El espectáculo se realizará en Los Ángeles, California, y los directores de la marca han anunciado algunos de los ‘ángeles’ que desfilarán en esta edición. ¿Dónde lo puedo ver?

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A qué hora y por dónde ver el Victoria Secret Fashion Show 2026

El espectáculo se realizará en Los Ángeles, California, y los directores de la marca han anunciado algunos de los ‘ángeles’ que desfilarán en esta edición. ¿Dónde lo puedo ver?

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 15 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Cómo inscribirse al casting abierto de Victoria's Secret este 2026 en Estados Unidos.
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Foto: GettyImages.