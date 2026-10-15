A qué hora y por dónde ver el Victoria Secret Fashion Show 2026

El esperado Victoria's Secret Fashion Show 2026 se celebrará este domingo 18 de octubre desde Los Ángeles, California. El evento de la moda promete un despliegue sin precedentes con el regreso de supermodelos icónicas y un cartel musical estelar compuesto completamente por mujeres.

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¿Cuándo es, a qué hora y por dónde ver el desfile de Victoria's Secret 2026?

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El desfile se llevará a cabo el domingo 18 de octubre a las 6:30 p. m. (hora de Colombia). La transmisión se podrá seguir de forma totalmente gratuita a través de las plataformas digitales de la marca (YouTube, TikTok e Instagram).

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¿Qué artistas conforman el cartel musical del desfile?



El espectáculo contará con un destacado cartel musical encabezado por Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney y KATSEYE, el fenómeno global del K-pop, quienes pondrán el ritmo a una nueva edición del esperado desfile de Victoria’s Secret.

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¿Qué ‘ángeles’ estarán desfilando en Victoria's Secret 2026?

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El desfile de Victoria’s Secret 2026 comienza a revelar los nombres de las modelos que harán parte de su esperada pasarela. Entre las figuras anunciadas se encuentran Adriana Lima, Gigi Hadid, Candice Swanepoel, Ashley Graham, Alex Consani y Paloma Elsesser, reconocidas por su trayectoria en la industria de la moda.

A esta lista se suman Imaan Hammam, Anok Yai, Abby Champion y Devyn Garcia, quienes también figuran entre las modelos anunciadas para el espectáculo. La participación de estas figuras genera expectativa entre los seguidores de la marca, mientras se esperan nuevos anuncios sobre las modelos que desfilarán en esta edición.

¿Quién ganó el ‘reality show’ de Victoria's Secret 2026?

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El concurso ‘Angels Among Us’, creado para descubrir a la nueva modelo de Victoria’s Secret, culminará con la elección de una ganadora que recibirá el título de nuevo ángel de la marca y un contrato exclusivo con IMG Models. Cabe mencionar que la ganadora del concurso se revelará el domingo 18 de octubre en medio de la emisión del emblemático desfile de lencería.