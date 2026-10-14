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Qué le pasó a Laura Bozzo y por qué estaría hospitalizada de emergencia: cuál es su estado

Según medios mexicanos, la popular presentadora peruana habría sido ingresada a un hospital de Acapulco tras presentar algunos problemas de salud. ¿Cómo ha evolucionado?

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Laura Bozzo habría sido hospitalizada de emergencia por posible peritonitis: cómo sigue

Según medios mexicanos, la popular presentadora peruana habría sido ingresada a un hospital de Acapulco tras presentar algunos problemas de salud. ¿Cómo ha evolucionado?

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 14 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Laura Bozzo
Foto: Instagram @laurabozzo_of