Shakira vuelve a posar junto a Antonio de la Rúa, su ex, y publica tierna foto

Shakira volvió a ser tendencia global al compartir a través de su cuenta oficial de Instagram una fotografía en la que aparece junto a su expareja, Antonio de la Rúa. La publicación se dio poco después de que la cantante le dedicara un mensaje público de agradecimiento por el acompañamiento y respaldo en momentos clave de su carrera profesional y personal.

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En la imagen, que está a blanco y negro, aparece ella recostada en el hombro del argentino, mientras ambos sonríen para la cámara. En la publicación, también aparecen imágenes de la colombiana junto a Maluma, Beéle, Bizarrap, y más artistas que la acompañaron en su concierto en Madrid.

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A pesar del mediático fin de su relación sentimental años atrás, el reciente gesto publicado en las plataformas digitales de la barranquillera demuestra un acercamiento cordial y un vínculo de respeto mutuo y gratitud. La imagen generó miles de reacciones de admiradores e integrantes del entretenimiento que celebran la madurez de ambas figuras.



Qué dijo Shakira de Antonio de la Rúa en su concierto en Madrid

Durante el último concierto de su residencia en Madrid, el 12 de octubre, la artista se tomó unos minutos para reconocer el trabajo de su expareja, quien la habría acompañado en diferentes aspectos de la gira y en la creación de Macondo Park, el espacio construido para recibir sus presentaciones en la capital española. Frente al público, Shakira expresó:

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“Porque en la vida todo se transforma, como dice Drexler. Quiero darle las gracias a este que un día fue mi compañero y hoy es amigo del alma, Antonio de la Rúa. Antonio, muchas gracias”.

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Las palabras llamaron la atención porque no solo reconocieron la participación del empresario en el proyecto, sino que también describieron cómo ha evolucionado su relación después de la ruptura sentimental.