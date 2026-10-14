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Shakira publicó tierna foto con Antonio de la Rúa, su exnovio argentino

Shakira, cantante barranquillera, compartió una imagen junto a Antonio de la Rúa después de dedicarle unas emotivas palabras durante el cierre de su residencia en Madrid, para agradecerle por su labor en la creación de Macondo Park.

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Shakira vuelve a posar junto a Antonio de la Rúa, su ex, y publica tierna foto

La cantante barranquillera compartió una imagen junto a su expareja después de dedicarle unas emotivas palabras durante el cierre de su residencia en Madrid, para agradecerle.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 14 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Shakira y Antonio de la Rúa
Shakira y Antonio de la Rúa
Foto: Getty Images