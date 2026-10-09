Quién es el deportista con el que Shakira estaría saliendo: mide más de dos metros

El nuevo novio de Shakira sería Serge Ibaka, un jugador de baloncesto africano, nacionalizado español, con amplia trayectoria en la NBA, según el paparazzi. Martin aseguró que cuando le llegó el rumor de la supuesta relación entre el deportista y la colombiana, a quien relacionaron anteriormente con un actor mexicano, se comunicó con el entorno de la cantante para conocer detalles.

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Posteriormente, el comunicador aseguró que contactó a un amigo en común con Ibaka, quien le habría confirmado que conocía la situación desde hacía varios días. Martín también relató que recibió una llamada en París de un amigo cercano que tendría relación con el círculo de amistades de Shakira y que, según él, corroboró la información.

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“Hay una persona de su equipo que me dice: ‘Jordi, yo sí la veo ilusionada; incluso ella nos ha hablado de este chico, nos ha dicho que este chico vive en Madrid, que se están viendo entre Madrid, Miami, Los Ángeles.’ Y yo una vez me lo confirma una persona cercana a Shakira dio: ‘Bueno, pues vamos a contrastar esto ahora por parte del jugador de baloncesto’. Veo que tengo una persona en común, llamo a mi amigo con el que tengo en común con Ibaka, y me dice, "Ostras, Jordi, me sorprende que te hayas enterado. Yo ya lo sabía desde hace días y te confirmo que esto es verdad’”, aseguró el paparazzi español.

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De acuerdo con su testimonio, fueron esas conversaciones las que lo llevaron a considerar que tenía suficientes elementos para divulgar la noticia. Sin embargo, ni Shakira y Serge Ibaka han confirmado que exista algún vínculo amoroso entre ellos.



¿Quién es Serge Ibaka, jugador que sería novio de Shakira, y cuántos años tiene?

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Serge Ibaka es un deportista de 37 años, 12 menos de los que tiene la intérprete de ‘Antología’, que construyó una importante carrera en el baloncesto internacional. Nació en Brazzaville, capital de la República del Congo, y desde joven se dedicó a esta disciplina, siguiendo los pasos de sus padres, quienes también practicaban baloncesto.

De acuerdo con la biografía publicada en su sitio oficial, Ibaka se trasladó a España en 2007 para continuar su desarrollo deportivo. En 2008 fue seleccionado en el draft de la NBA por los Seattle SuperSonics, franquicia que posteriormente se convirtió en Oklahoma City Thunder.

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A lo largo de su carrera, jugó en equipos como Oklahoma City Thunder, Orlando Magic y Toronto Raptors, entre otros. Su capacidad defensiva fue una de sus principales fortalezas, gracias a sus 2,08 metros de estatura. Fue seleccionado tres veces para el primer equipo defensivo de la NBA y lideró la liga en bloqueos durante cuatro temporadas consecutivas, entre 2010 y 2014, según información oficial de los Raptors.

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Uno de los momentos más destacados de su trayectoria llegó en 2019, cuando se coronó campeón de la NBA con los Toronto Raptors. También representó a España en competencias internacionales y ganó la medalla de oro en el EuroBasket de 2011 y la de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

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Su nombre se suma a la lista de figuras del mundo deportivo y del espectáculo con las que la cantante colombiana ha sido relacionada mediáticamente durante los últimos años.

