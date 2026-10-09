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Quién es Serge Ibaka, que sería novio de Shakira: él es menor y mide 2 metros

Detalles sobre quién es el deportista que sería el nuevo novio de Shakira, según el paparazzi Jordi Martín. También tiene la nacionalidad española, mide más de dos metros y es menor que ella.

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Quién es el deportista con el que Shakira estaría saliendo: mide más de dos metros

Jordi Martin, que dio a conocer la identidad de la novia de Gerard Piqué luego de la separación de la barranquillera, aseguró que entorno cercano a la artista le confirmó la supuesta relación.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 9 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Foto: Getty Images