Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Destinos Cruzados
Capítulo 55 Yo Me Llamo
Murió Piero
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Carlos Torres, de 'La Reina del Flow' habló de su hermano y contó a qué se dedica

Carlos Torres, actor barranquillero de 'La Reina del Flow', estuvo en ‘Día a Día’, de Caracol Televisión, programa en el que recordó su infancia y detalló la cercanía que existe con su hermano.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Carlos Torres habló de su hermano y del importante papel que cumple en su vida: “Mi todo”

El actor barranquillero estuvo como invitado en ‘Día a Día’, de Caracol Televisión, programa en el que recordó su infancia y detalló la cercanía que existe con su hermano mayor.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 8 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
Carlos Torres
Carlos Torres
Foto: Instagram @carlos1torres1