Después de cerca de tres años de relación, el cantante de música popular regional colombiana Giovanny Ayala y María Gómez llegaron al altar y se dieron el “sí, acepto” este sábado 21 de noviembre, en Acacías, Meta, tal como lo habían planeado desde hace varios meses. La pareja celebró su matrimonio en una ceremonia llena de detalles que dejaban al descubierto algunos de los momentos más especiales que han vivido a lo largo de su relación.

Las fotografías del esperado matrimonio comenzaron a circular en redes sociales y emocionaron a los seguidores del cantante, quienes rápidamente reaccionaron con mensajes de felicitación y buenos deseos para los recién casados.



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Así fue la boda de Giovanny Ayala y María Gómez en Acacías, Meta

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Uno de los detalles que más llamó la atención fue la llegada de los novios. Por su parte, Giovanny Ayala hizo su entrada montado en un imponente caballo blanco, mientras que María Gómez llegó en un elegante carruaje decorado con flores de tonalidades claras. Cabe mencionar que, para la ocasión, ambos eligieron el blanco como color de sus atuendos.





La ceremonia religiosa tuvo lugar en la parroquia Nuestra Señora del Carmen y, posteriormente, familiares y amigos se trasladaron hasta Villa Valentina, la finca del intérprete de ‘De Qué Te Las Picas’, donde continuó la celebración.

La música, los bailes y una cena inspirada en las tradiciones de los Llanos Orientales hicieron parte de la recepción, en la que los invitados acompañaron a los recién casados en una noche especial.

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¿Quién es la esposa de Giovanny Ayala?

La esposa del cantante de música popular es María Gómez, una mujer que ha mantenido un perfil reservado frente a los medios de comunicación, pero que ha acompañado al intérprete de ‘De rodillas te pido’ en los últimos años, consolidando una relación estable y lejos de los escándalos mediáticos.

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¿Cuántos hijos tiene Giovanny Ayala y quiénes son?

El artista nacido en Granada, Meta, es padre de seis hijos: Sebastián Ayala, quien siguió sus pasos en la música popular; Miguel Ángel, Luis Hernando, Valentina, Natalia y Junior Ayala, fruto de sus relaciones anteriores y quienes suelen acompañarlo en sus proyectos personales y profesionales.