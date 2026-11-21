Los actores Yuly Ferreira y Fabián Ríos celebraron en La Red la llegada de su tercer hijo, una noticia que calificaron como una sorpresa y una bendición tras enfrentar pérdidas en el pasado. En una charla llena de sinceridad, la pareja compartió cómo recibieron el embarazo, las molestias físicas que ha vivido la actriz y los nombres que ya tienen sobre la mesa.

¿Cómo recibieron la noticia de su tercer embarazo?

Luego de una pérdida ocurrida hace tres años, Yuly mantenía la ilusión de volver a convertirse en madre, mientras Fabián confesó que huía cuando el médico le sugería operarse para no tener más hijos: "De varias pérdidas de mi esposa particularmente y ese dolor, pues mira, nos llegó una bendición hermosa", comentó.

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Yuly reconoció que la emoción de esta dulce espera es difícil de describir y que siempre sintió que hacía falta un integrante más en casa: "Sí, la verdad fue una sorpresa, una bendición grande. Estamos muy felices, o sea, a veces las palabras no alcanzan para rellenar todo lo que uno quiere decir."

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Los fuertes síntomas que ha enfrentado Yuly Ferreira



A diferencia de sus embarazos anteriores, de Lucía y David, en los que los compromisos laborales mantenían a Fabián lejos gran parte del tiempo, esta vez el actor ha vivido de cerca cada malestar.

La actriz relató que presentó náuseas, vómitos, desaliento y hasta rechazo por entrar a la cocina, tanto así que llegó a usar tapabocas en casa por los olores: "Llegó un momento en que yo dije: 'Yo no creo que esté embarazada, yo lo que estoy es enferma'. Me sentía tan fatal, o sea, no me quería levantar de la cama, muchas náuseas, muchas ganas de vomitar, mucho desaliento".

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¿Cuándo nacerá el bebé de Yuly Ferreira y Fabián Ríos, cómo se llamará?

El bebé llegará en mayo del 2027. Aunque no se ha dejado ver en las ecografías y tampoco se han hecho el examen de sangre para saber el sexo, en casa hay apuestas divididas: Yuly y Lucía creen que es niña, mientras Fabián y David apuestan por un niño.

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Si es varón, lo llamarán Mateo; si es niña, les gustan Julia, Sara o Sofía: "Estamos gozando, estamos disfrutando y pidiéndole a Dios mucha energía", finalizaron.

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