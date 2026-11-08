La Red: Dos actrices de ‘Padres e Hijos’ muestran su vida actual y famoso se casa | Resumen - CaracolTV Giovanny Ayala llegará al altar en unos días, mientras tanto, Tania Robledo da detalles de lo que ha pasado en los últimos 25 años de su vida y Haydée Ramírez presume su casa y sus animales con Carlos Vargas.