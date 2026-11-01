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La Red: Famosos confiesan qué retoques se han hecho en sus rostros | Resumen - CaracolTV

Mientras varios famosos revelan cómo les ha ido con el bótox, un exparticipante de La Voz Kids cuenta que afrontó una millonaria demanda por un contrato, y una cantante de A Otro Nivel estuvo al borde de la muerte.

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La Red: Famosos confiesan qué retoques se han hecho en sus rostros | Resumen

Mientras varios famosos revelan cómo les ha ido con el bótox, un exparticipante de La Voz Kids cuenta que afrontó una millonaria demanda por un contrato, y una cantante de A Otro Nivel estuvo al borde de la muerte.

Por: Daniela Correa Grisales
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