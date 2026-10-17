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La Red: Presentadora de Noticias Caracol tuvo accidente y ganadora de Miss Universo Colombia anuncia boda - Capítulo - CaracolTV

Alejandra Murgas habla de lo que le pasó antes de iniciar presentando la primera edición, Eileen Roca recuerda cuando un hombre la acosó y María Alejandra López habla de su pareja.

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Presentadora de Noticias Caracol tuvo accidente y ganadora de Miss Universo Colombia anuncia boda - Capítulo

La Red: Presentadora de Noticias Caracol tuvo accidente y ganadora de Miss Universo Colombia anuncia boda - Capítulo

Alejandra Murgas habla de lo que le pasó antes de iniciar presentando la primera edición, Eileen Roca recuerda cuando un hombre la acosó y María Alejandra López habla de su pareja.

Por: Daniela Correa Grisales
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