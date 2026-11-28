La Red: La Red celebró sus 15 años con Mary Méndez, Daniela Álvarez y una historia de Nairo Quintana - CaracolTV La Red celebró 15 años con invitados y momentos especiales: Mary Méndez cumplió un sueño, Daniela Álvarez recordó su reinado y la esposa de Nairo Quintana reveló una faceta desconocida del ciclista.